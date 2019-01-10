Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп грозится построить стену с Мексикой без разрешения Конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него есть полное право объявить в стране чрезвычайное положение. Он сказал, что может сделать это и "почти точно" сделает, если ему не удастся договориться с Демократической партией о строительстве стены на границе с Мексикой. Из-за этих разногласий в США с 22 декабря в стране частично прекратило работу правительство.

В четверг Трамп, отправляясь в Техас на границу с Мексикой, объявил, что может ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы добиться постройки стены на южной границе США.

"У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю, - пообещал Трамп. - Я еще не сделал этого, но могу это сделать. Если не получится (договориться с демократами), я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это".

Трамп отметил, что либо он одержит победу и достигнет компромисса с демократами, либо объявит чрезвычайное положение. Каким может быть компромисс, неясно.

Демократы отказались выделить 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет возвести Трамп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп уже назвал разговор с высокопоставленными представителями Демпартии пустой тратой времени

Из-за этого в США с 22 декабря продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства.

Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск. Нынешний "шатдаун" уже в субботу может стать самым долгим в истории США, побив рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день.

Как спор о стене ввел правительство в кризис

Финансирования госорганы лишились из-за того, что сенат отказывается одобрить новый бюджет, предполагающий, в том числе, выделение средств на заградительный барьер вдоль границы. А Трамп, соответственно, отказывается подписывать бюджет без этой статьи расходов.

По итогам выборов, прошедших в ноябре 2016 года, в палате представителей большинство у Демпартии. Сенат же контролируют республиканцы и бюджетные инициативы демократов они блокируют.

Но без Демпартии в сенате Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.

Переговоры между демократами и Трампом ни к чему не привели. В конце прошлой недели президент заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и даже годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены.

Демократы ответили, что на стену не выделят ни цента. Трамп на этой неделе выступил с телеобращением из Овального кабинета Белого дома - впервые за два года своего президентства.

Он призвал демократов поддержать строительство стены на границе, чтобы остановить нелегальную миграцию, поток наркотиков и прекратить гуманитарный кризис.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В своем телеобращении Трамп сказал, что на границе сложилась кризисная ситуация

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в ответ призвали Трампа сначала прекратить "шатдаун", а потом начинать дебаты по строительству стены.

Вчерашние переговоры Трампа с демократами продлились 14 минут.

Трамп сообщил в "Твиттере", что ушел со встречи, назвав ее пустой тратой времени: "Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро открою все [правительство], поддержат ли они безопасность на границе, которая включает стену или металлическое заграждение? Нэнси сказала "нет", я ответил "пока-пока", ничего другое не сработает".

Сенаторы-демократы уже приняли решение блокировать рассмотрение любых законодательных инициатив, не связанных с принятием бюджета и прекращением "шатдауна".

Из-за этого под вопросом остается снятие санкций с компании Rusal Олега Дерипаски - соответствующее решение еще в декабре принял минфин США, но его должен одобрить конгресс. Глава минфина Стивен Мнучин должен встретиться с конгрессменами 10 января.

Поможет ли Трампу чрезвычайное положение

Президент утверждает, что объявление чрезвычайного положения позволит ему направить военных на строительство стены. Разрешение конгресса ему в таком случае не понадобится. Однако даже республиканцы предупредили президента, что ему лучше этого не делать.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер демократов в сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвали слова Трампа об угрозе с южной стороны границы фейком

В этом случае строительство стены будет оплачено из средств минобороны, а объем его финансирования и распределение средств по разным статьям также определяет конгресс. Сенаторы и члены палаты представителей, в том числе и от Республиканской партии, могли бы предпринять ответные меры.

Партийный организатор республиканцев в Сенате Джон Тьюн ранее в четверг выразил обеспокоенность по поводу возможности такого шага.

"Честно говоря, я не в восторге от того, чтобы идти по этому пути, - сказал Тьюн в интервью Си-эн-эн. - Я подозреваю, что это неизбежно будет оспорено в суде".

Согласно свежему опросу общественного мнения, 51% американцев возлагает ответственность за "шатдаун" на Трампа.

При этом среди сторонников республиканцев 77% поддерживают требование президента выделить финансирование на строительство стены.