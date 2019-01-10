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В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс - международную организацию по контролю за алмазным рынком, целью которой является борьба с "кровавыми алмазами". Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы минфина Алексей Моисеев.

"Россия не была председателем Кимберлийского процесса с 2005 года, мы решили, что пора это исправить и выдвинули свою кандидатуру. В итоге Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и председателя - в 2020 году", - рассказал он.

По словам Моисеева, ключевой идеей председательства России в организации станет борьба с вбросами синтетических камней на мировом рынке алмазов, а также создание равных условий для всех участников этого рынка.

Что такое Кимберлийский процесс?

Кимберлийский процесс - международная организация, регулирующая оборот алмазов в мире. Основная цель процесса - борьба с так называемыми "кровавыми алмазами". Такие драгоценные камни добываются нелегально, а деньги с их продажи идут на финансирование вооруженных повстанческих группировок в Африке.

Процесс назвали в честь южноафриканского города Кимберли, где в 2000 году по инициативе ЮАР, Ботсваны и Намибии прошла встреча для поиска решения проблемы "кровавых алмазов".

На данный момент в Кимберлийский процесс входят более 80 стран. Россия присоединилась к организации в 2000 году, через несколько месяцев после ее создания. В 2005 году Россия была председателем процесса. В 2019 году эту должность занимает Индия.

Основной документ организации - схема сертификации Кимберлийского процесса (ССКП), принятая в 2002 году. Ее приняли с целью исключить проникновение на рынок нелегально добытых алмазов.

Как в России борются с "синтетикой"?

Синтетические камни, борьбу с которой Россия называет одной из своих главных целей во главе организации, беспокоят ее давно. В декабре прошлого года гендиректор российской компании "Алроса", одного из крупнейших в мире производителей алмазов, Сергей Иванов назвал такие камни главным вызовом для отрасли.

"Основной вызов для отрасли сегодня - это синтетические алмазы. Мы внимательно следим за тем, что происходит. Их доля потихоньку растет", - сказал он в интервью РБК-ТВ.

Однако Моисеев (он входит в набсовет "Алросы") заявил, что российские власти не собираются бороться с продажей "синтетических" бриллиантов в ювелирных магазинах или запрещать их.

По его мнению, будет достаточно, если камни будут маркированы соответствующим образом, чтобы покупатели знали, что именно они приобретают.

"Синтетика, как таковая, это продукт, который имеет свою нишу и пусть так будет. Условно говоря, есть бижутерия - и к ней нет никаких вопросов, никто же не против, чтобы "Сваровски" делал свои кристаллы. То же самое и здесь", - сказал он, добавив, что минфин оценивает объем "синтетики" на мировом рынке в 20%.

Маркировка камней

Во главе Кимберлийского процесса Россия будет также продвигать идею создания международной системы маркировки алмазов.

"Сейчас, по сути, нет прямой связи между камнем и сертификатом. Они, конечно, друг к другу прикладываются, но нет международного обмена данными о камнях, да и самих баз данных не существует. Потом мы хотим выйти на технологии, которые вам уже много раз показывали - непосредственно маркировка крупных камней", - объяснил Моисеев.

Сама Россия еще с июня прошлого года тестирует новую систему маркировки металлов и драгоценных камней. В ее рамках каждое ювелирное изделие должно получить специальную бирку с QR-кодом, по которому покупатели с помощью смартфона смогут определить, что это за продукт, из какого сырья он изготовлен и где именно произведен.