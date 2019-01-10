Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Портреты Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля у Дома журналиста в Москве

Центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал результаты расследования убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике.

Журналисты снимали документальный фильм о деятельности в стране российской "частной военной компании Вагнера". Они были убиты неизвестными вооруженными людьми 30 июля, их тела нашли в 23 км от города Сибю.

Финансовые документы связанной с Евгением Пригожиным компании "М-Финанс", а также личные дела бойцов частной военной компании Вагнера, которые в день убийства журналистов находились в ЦАР, расследователи центра "Досье", по данным Би-би-си, частично смогли приобрести у своих источников в ЦАР, а затем подтвердили их документами, которые были получены от Службы безопасности Украины. Руководил расследованием центра "Досье" бывший сотрудник спецподразделения израильской армии, рассказали Би-би-си два источника, знакомые с ходом расследования.

Media playback is unsupported on your device Центр Ходорковского: убийство российских журналистов в ЦАР - это не ограбление

В общей сложности в распоряжении украинских спецслужб оказались имена, паспортные данные и личные номера 17 бойцов "ЧВК Вагнера", которые в момент убийства журналистов могли находиться в ЦАР. Семеро из них состоят в ЧВК давно и успели принять участие в боевых действиях, которая эта группировка вела на востоке Украины и в Сирии.

Однако сразу восемь человек, получившие личные номера от 5654 до 5662, вступили в ряды "вагнеровцев" лишь в конце 2017-го или в самом начале 2018 года, перед тем, как бойцы ЧВК впервые отправились в Африку. Среди этих "новичков" оказались и Александр Сотов, и советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, которых центр "Досье" связал с организацией слежки за журналистами в дни, предшествовавшие убийству.

Расследование пришло к выводу, что слежку за съемочной группой в ЦАР организовывали сотрудники местной жандармерии и бойцы "ЧВК Вагнера". Как утверждают представители центра "Досье", сотрудник жандармерии Центральноафриканской республики Эммануэль Котофио с 28 июля по 30 июля 47 раз созванивался с водителем съемочной группы Бьенвеню Ндувокамой, который привез российских журналистов к месту их убийства и оказался единственным выжившим в результате нападения.

Ндувокама, как показало расследование, для общения с убитыми журналистами купил телефонную сим-карту на фальшивое имя. Помимо него, фальшивым именем Эрика Мустерман (Erika Mustermann, в русском языке аналог имени "Василиса Пупкина"), воспользовался при покупке сим-карты проводник и консультант, известный как Мартин.

В момент нападения на журналистов Котофио находился либо на месте преступления, либо в непосредственной близости от него, пришли к выводу расследователи на основании данных биллинга его мобильного телефона.

Правообладатель иллюстрации Center Dossier Image caption Слайд из презентации Центра "Досье" - некоммерческого проекта Михаила Ходорковского

В тот же период Эммануэль Котофио 97 раз мог созваниваться с гражданином России, бывшим офицером МВД Александром Сотовым из Петербурга, который в день убийства мог находиться на территории ЦАР. Общаться Котофио с Сотовым начали 1 июля, а последние звонки были сделаны в первых числах августа сразу после убийства.

По утверждению СБУ, Сотов может быть сотрудником компании "М-Финанс", которую ранее СМИ связывали с именем известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. По данным центра "Досье", в "ЧВК Вагнера" Александру Сотову могли присвоить личный номер М-5661. Мобильный телефон, который СБУ называло номером Александра Сотова, в приложении Getcontact определяется как "Александр Сотов", однако когда корреспондент Би-би-си позвонил по этому номеру, ему ответила женщина, которая заявила, что она - маляр Зоя из Каменногорска. По ее словам, этот номер принадлежит ей уже год и Сотова она не знает.

Расследователи из центра "Досье" также утверждают, что жандарм Эммануэль Котофио проходил переподготовку под руководством российских военных инструкторов в Судане на базе в населенном пункте Ам-Дафука. На странице Котофио в "Фейсбуке" указано, что он работал водителем, а сейчас служит в Национальной жандармерии - службе безопасности ЦАР.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Эммануэля Котофио расследователи называют "главным подозреваемым" и "связующим звеном" с фиксером Мартином

По данным источников, Котофио узнали, когда он прибыл на блокпост жандармерии в Сибуте в день убийства журналистов на машине вместе с другими неизвестными лицами и вышел из машины, чтобы поговорить с жандармами на посту. Он был в гражданской одежде, но представился жандармом.

Через несколько дней после гибели журналистов Котофио был арестован, когда выстрелил из пистолета в полицейских, которые приказали ему остановиться у блокпоста. Однако впоследствии его освободили из-под ареста.

На момент публикации отчета расследователи пытаются связаться с Котофио на различных платформах, в том числе через его друзей в "Фейсбуке", но безуспешно. Русская служба Би-би-си направила запрос пресс-секретарю правительства ЦАР с вопросом, проводятся ли какие-то следственные действия с Эммануэлем Котофио в связи с убийством российских журналистов, и ожидает ответа.

"Фиксер Мартин"

О смерти Джемаля, Расторгуева и Радченко стало известно 31 июля 2018 года, на следующий день после убийства. В ЦАР они снимали документальный фильм о так называемой российской частной военной компании Вагнера. Фильм должен был выйти на площадке "Центра управления расследованиями" (ЦУР) и финансировался Ходорковским.

За два дня до убийства журналисты попытались попасть на базу Беренго, где россияне обучают национальную армию Центральноафриканской республики. Однако попасть на территорию журналистам не удалось, так как от них потребовали разрешения минобороны ЦАР. После этого группа должна была отправиться в город Бамбари, где у нее была назначена встреча с фиксером (проводником и консультантом) по имени Мартин.

Контакты Мартина журналистам еще в Москве предоставил корреспондент издания "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) Кирилл Романовский. Это издание тоже связывают с Евгением Пригожиным - владельцем компании "Конкорд", ресторатором, который известен как "повар Путина" и создатель "фабрики троллей". Пригожина также называют основателем и главным спонсором "ЧВК Вагнера".

Правообладатель иллюстрации FLORENT VERGNES/AFP/Getty Images

Расследователи центра "Досье" пришли к выводу, что человека с таким именем скорее всего не существовало, а Кирилл Романовский, который утверждал, что познакомился с ним когда-то в Берлине, мог вводить журналистов ЦУР в заблуждение.

Так, он утверждал, что сам никогда не бывал до этого в ЦАР, но представителям "Досье" удалось выяснить, что в мае 2018 года он мог въехать туда через территорию Судана, а затем улететь из столицы ЦАР Банги в Санкт-Петербург. Обычно Романовский подробно освещает свои поездки в социальных сетях, но об этом путешествии почему-то предпочел умолчать. Границу Судана и ЦАР Романовский мог пересекать в компании с бойцами "ЧВК Вагнера", имена которых известны Би-би-си.

Номер "фиксера Мартина" Кирилл Романовский внес в базу своих телефонных контактов лишь через два дня после того, как он передал его журналистам "Центра управления расследованиями", выяснили в центре "Досье".

Наконец, человек, выдававший себя за Мартина, в переписке с журналистами настаивал, что находится в городе Бамбари, где плохо работает связь и поэтому он не может созваниваться с ними, а лишь переписываться через WhatsApp. Именно по пути в Бамбари на встречу с ним журналисты и были убиты.

Однако изучение биллинга этого номера показало, что на протяжении всей поездки журналистов в ЦАР он был активен лишь в столице этой страны Банги и не покидал ее.

Центр "Досье" приобрел у пожелавшего остаться анонимным источника доступ к переписке Кирилла Романовского с Михаилом Бурчиком. Последний в феврале 2018 года попал в санкционный список минюста США. В ведомстве считают, что с 2014 года он был исполнительным директором в петербургском "Агентстве интернет-исследований", также известном как "фабрика троллей". Информацию о его работе там подтверждают и источники Би-би-си.

В купленной центром "Досье" переписке Бурчик и Романовский обсуждают, как последнему рассказать журналистам ЦУР о своем знакомстве с Мартином в Берлине так, чтобы это выглядело убедительно. Как сообщил Би-би-си представитель центра "Досье", помимо переписки источник передал информацию о том, что Бурчик якобы получил наградные часы от руководства генштаба России.

В ответ на вопросы корреспондента Би-би-си Михаил Бурчик сказал, что "про погибших журналистов услышал только в августе, социальными сетями не пользуется и с Кириллом Романовским лично не знаком и ни разу не виделся".

"Фигасе, прикольно, - отреагировал Бурчик на вопрос корреспондента Би-би-си о том, есть ли у него наградные часы от генштаба. - У меня самые простые часы, я их много лет ношу".

Евгений Пригожин и Кирилл Романовский проигнорировали просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать результаты расследования центра "Досье".

В декабре 2018 года Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции, комментируя убийство российских журналистов в ЦАР, заявил: "По имеющимся на сегодняшний день данным, покушение совершили какие‑то местные группировки. Насколько я представляю, там идёт расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены".

В Следственном комитете Би-би-си заявили, что не комментируют ход расследования.