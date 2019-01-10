Иск актрисы Эшли Джадд о сексуальных домогательствах к Вайнштейну отклонен
Иск актрисы Эшли Джадд, обвинявшей голливудского магната Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, отклонен федеральным судом Лос-Анджелеса.
Судья Филип Гутьеррес постановил, что обвинения Джадд не подпадают под действие закона, на основании которого она подавала в суд.
Но другие обвинения, выдвинутые актрисой против Вайнштейна, еще могут быть рассмотрены, уточнил судья.
Эшли Джадд была одной из первых голливудских актрис, в 2017 году публично обвинивших Вайнштейна, одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, в сексуальных домогательствах.
Вайнштейн отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах и запугивании.
Джадд повторно подала иск о сексуальных домогательствах после того, как ее первоначальный иск был отклонен судьей Гутьерресом в сентябре прошлого года.
Она сделала это после того, как закон, регулирующий в Калифорнии рассмотрение исков по обвинениям в сексуальных домогательствах на работе, был пересмотрен с тем, чтобы под его действие попадали режиссеры и продюсеры.
Актриса в своем иске утверждает, что отвергла нежелательные знаки внимания от Вайнштейна, и в ответ он попытался разрушить ее карьеру.
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Но судья Гутьеррес заявил, что изменения, внесенные в законодательство, не имеют обратной силы, и поэтому этот закон не может быть использован в деле Джадд.
Адвокат Вайнштейна Филлис Купферштейн одобрительно отозвалась о решении судьи: "Мы с самого начала говорили, что это обвинение юридически не обосновано, и мы рады, что суд с нами согласился. Мы уверены, что наша позиция возобладает и по остающимся обвинениям Джадд".
Заявление Джадд о том, что Вайнштейн якобы шантажировал ее после того, как она отказалась от его ухаживаний, все равно будет рассмотрено, сказал судья Гутьеррес.
В этой части ее иска говорится, что "Вайнштейн воспользовался своей властью в индустрии развлечений, чтобы нанести урон репутации Джадд и ограничить ее шансы найти работу".
В 2017 году режиссер кинотрилогии "Властелин колец" Питер Джексон заявил, что в 1998 году рассматривал кандидатуру Эшли Джадд на одну из ролей, однако после переговоров с компанией Вайнштейна та "оказалась в черном списке".
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Как признался Джексон, Вайнштейн предупредил его: с этой актрисой "замучаешься работать".
Вайнштейн со своей стороны заявляет, что не принимал участия в кастинге этого фильма, и отрицает попытки помешать карьере Джадд.
В отношении продюсера по-прежнему рассматривается отдельное уголовное дело, связанное с пятью обвинениями в сексуальном насилии, включая изнасилование. Разбирательство по делу Вайнштейна начнется в мае в Нью-Йорке.
Более 75 женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна. В их числе - Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и Кара Делевинь.
Расследование ведется не только в США, но и в Великобритании.