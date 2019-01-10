"Желтые жилеты" вывели из строя 60% дорожных камер во Франции

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Видеокамера в Ницце, выведенная из строя протестующими после снижения предельной скорости до 80 км/час

Участники движения "желтые жилеты" во Франции вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанье.

По словам министра, эти акты вандализма ставят под угрозу жизни людей и снижают безопасность дорожного движения.

Многие участники протестов во Франции, продолжающихся уже более двух месяцев, видят в дорожных камерах лишь средство отъема денег, особенно у неимущих слоев населения.

Корреспондент Би-би-си в Париже Хью Шофилд сообщает, что следы этих актов вандализма видны повсюду. Камеры во многих случаях заклеивают клейкой лентой или закрашивают краской.

Всего в стране установлено 3200 таких камер. Более половины из них перестали функционировать. До заявления министра внутренних дел масштабы этой проблемы были неизвестны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Часто на видеокамеры водружаются угнанные мотороллеры

В начале прошлого года власти снизили предельную скорость на автодорогах с 90 до 80 км/час, что вызвало недовольство многих водителей.

Первоначально участники движение "желтые жилеты" протестовали против увеличения акцизов на бензин, однако затем их гнев обратился против других обязательных сборов - в частности, платных автодорог и штрафов за превышение скорости.

Хотя число участников акций протеста снизилось после того, как власти пошли на некоторые небольшие уступки, этот конфликт остается в центре общественного внимания во Франции.

На этой неделе премьер-министр объявил о введении более жестких полицейских мер против участников несанкционированных протестов.

Бывший боксер, который попал в объективы телекамер в тот момент, когда он наносил удары по полицейским, вызвал противоречивые отклики. Некоторые заявили, что он защищал участников протестов от полиции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Шанталь Жуанно была вынуждена уйти со своего поста из-за скандала вокруг ее высокой зарплаты

Во вторник бывшая министр спорта Шанталь Жуанно, назначенная координатором планируемых дебатов по проблеме протестов, отказалась от этого поста под давлением общественности, возмущенной тем, что ей назначили месячное жалование в размере 14 666 евро.

Это немногим меньше, чем зарплата президента Франции, составляющая 15 140 евро в месяц.