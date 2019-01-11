Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разговаривая с журналистами, Маррей не мог сдержать слез

Британец Энди Маррей объявил, что намерен в этом году завершить свою профессиональную карьеру. Он рассчитывает уйти из спорта после домашнего Уимблдонского турнира, но не исключил, что его выступление на Australian Open, который начинается на следующей неделе, может стать последним.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии - первого турнира из серии "Большого шлема" - Энди Маррей сыграет против 22 номера посева, испанца Роберто Баутиста Агута.

"Я не уверен, что еще четыре-пять месяцев смогу играть, превозмогая боль. Я хочу дождаться Уимблдона и после него остановиться, но не знаю, смогу ли я это сделать", - сказал Маррей в пятницу на пресс-конференции в Мельбурне и заплакал.

31-летний Маррей, трехкратный победитель турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, теннисист, все последние годы неизменно входивший в десятку лучших игроков планеты, на данный момент занимает 230-ю строчку мирового рейтинга.

Почти два года он борется с последствиями травмы бедра.

Долгие месяцы боли

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В январе прошлого года Маррей перенес операцию и вернулся на корт лишь спустя полгода, в июне 2018-го.

По словам специалистов, даже столь долгий перерыв не мог стать причиной спада в игре шотландца. Маррей всегда считался самым атлетичным теннисистом первой десятки, способным быстро восстанавливаться. Он много времени уделял тренировкам в спортзале.

Причина, скорее всего, в том, что не удалось до конца устранить саму травму. Уже после возвращения в строй в ходе затяжных матчей Маррей начинал прихрамывать и менял тактику игру. К концу встреч он почти не выходил к сетке, было видно, что передвижения по корту даются ему с трудом.

В сентябре 2018 года Маррей досрочно завершил сезон, чтобы заняться восстановлением с известным специалистом по реабилитации спортсменов Биллом Ноулесом.

На пятничной пресс-конференции в Мельбурне, которую ему пришлось на время покинуть, чтобы справиться с эмоциями, Маррей сказал, что чувствует себя гораздо лучше, чем шесть месяцев назад, но все еще испытывает сильную боль.

"Мне очень больно на протяжении вот уже 20 месяцев. Я сделал все, что мог, чтобы вылечить бедро, но это не очень-то помогло. Я все еще могу играть на приличном уровне, но это не тот уровень, который я показывал раньше", - поделился теннисист.

По его словам, ему может понадобиться еще одна сложная операция на бедре для того, чтобы улучшить качество жизни после ухода из большого тенниса.

Комментарий Джонатана Юрейко, корреспондента BBC Sport в Мельбурне:

"Как только Энди Маррей вошел в комнату для пресс-конференций в Мельбурн-парке, стало ясно, что что-то не так.

Первый простой вопрос о его самочувствии очень расстроил Маррея, и он с трудом выдавил из себя "не очень хорошо", после чего закрыл лицо козырьком кепки и зарыдал.

Маррей часто демонстрировал свои эмоции на корте, но это было по-другому. В этот раз это было глубинное переживание там, где теннисисты, да и вообще все звезды спорта, не любят демонстрировать свои истинные чувства перед мировой прессой.

Маррею пришлось на время удалиться, и все это время в зале висела мрачная тишина. Собравшись с силами, он вернулся и рассказал нам чуть больше о себе.

Неудачи и переживания последних четырех месяцев подкосили Маррея: поездка в Филадельфию к специалисту по восстановлению Биллу Ноулесу; осознание, что он не может вернуться на прежний физический уровень, который обеспечил ему три титула на "Больших шлемах"; к тому же, возможно, жестокая действительность, заключающаяся в том, что он не смог противостоять Новаку Джоковичу в тренировочном матче в четверг.

Несмотря на свое хрупкое психологическое состояние, он выполнил все обязательства перед прессой, и даже в интервью телеканалам уже после пресс-конференции местами прорывалось его знаменитое сдержанное остроумие.

Но голос был готов вот-вот сорваться, когда он говорил о физической боли в бедре и психологических переживаниях по поводу своего будущего.

После общения с прессой слезы потекли снова, когда Маррей и его тренер Джейми Дельгадо обнялись в корридоре медиа-центра".

Рыцарский титул и заслуги перед британским спортом

Свой первый трофей "Большого шлема" Маррей взял в 2012 году, обыграв в финале US Open серба Новака Джоковича. До него британцы-мужчины не выигрывали титулов на "Больших шлемах" с 1936 года.

На следующий год он снова сотворил историю, победив на Уимблдонском турнире. В финале он обыграл все того же Джоковича и стал первым британским чемпионом Уимблдона за 77 лет. А в 2016-м взял свой второй уимблдонский титул и окончательно закрепил за собой звание величайшего британского теннисиста Открытой эры.

Последним британцем, праздновавшим победу на кортах Всеанглийского клуба лаун-танниса, был Фред Перри, который выигрывал Уимблдон три года подряд в 1934-36 гг.

Также с 1936 года сборная Великобритании не выиграла ни одного турнира Кубка Дэвиса. Им это удалось лишь в 2015 году, когда лидером команды стал Энди Маррей.

В ноябре 2016 года Маррей впервые в карьере стал первой ракеткой мира и удерживал это звание 37 недель. В том же году за заслуги перед Великобританией королева Елизавета II пожаловала Маррею Орден британской империи. Это рыцарский титул, и с тех пор шотландца следует называть сэр Энди Маррей.