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Для участия в зимней сессии Парламентского ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация должна быть представлена представителями "шести полов" - так интерпретировал официальное приглашение от ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Оказалось, такого требования у ПАСЕ нет.

Депутат признал ошибку, но потом снова не смог разобраться в требованиях.

О том, что ПАСЕ требует у России составить делегацию из представителей "шести полов", Толстой объявил парламентским журналистам вечером в среду, 9 января.

Первая ошибка

"Критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть", - сказал вице-спикер Думы.

Слова депутата процитировали крупнейшие российские агентства. Заметки о том, что "ПАСЕ предложили России разделить делегацию на шесть полов", появились у РИА Новости, Интерфакса, а также на сайтах "Известий", "Вестей", телеканала "Царьград" и других федеральных изданий.

Толстой также объяснил журналистам, что даже если один член парламента из любой фракции представляет отдельный пол, он должен быть представлен в делегации.

"Эта сфера для нас не до конца изучена, мы будем всячески изучать передовой европейский опыт", - обещал вице-спикер.

Тем же вечером в ПАСЕ заявили, что не требовали делить делегацию на "шесть полов", а просили лишь о "сбалансированном представительстве мужчин и женщин". В ассамблее добавили, что текст письма - стандартный, его рассылают в национальные парламенты ежегодно.

Извинения - и снова ошибка

Позже Толстой признал ошибку в своем Facebook. "Допустил грубейшую ошибку о числе полов. Каюсь. Их, конечно, не шесть, а всего два - мужской и женский. Все остальные индивиды - это "недопредставленные полы", гендеры, как раз о них и идет речь в письме ПАСЕ: "Как минимум, один член парламента недопредставленного пола назначается представителем в делегации". Осталось выяснить, где его взять", - написал депутат.

В своем посте депутат пустился в рассуждения о гендере, заметив, что "принцип "гендерного равенства" - это не то же самое, что "равенство полов" или равенство между мужчинами и женщинами".

Ссылаясь на публикацию на сайте "Эха Москвы", которое цитировали правила выбора гендера в "Фейсбуке", Толстой рассказал о наличии 50 гендеров. "Кто все эти люди?" - вопрошал вице-спикер.

"Видимо, проблемы дискриминации сексуальных меньшинств для ПАСЕ важнее фактов дискриминации и лишения права голоса российских парламентариев", - делал вывод автор поста.

О чем говорилось в письме на самом деле?

Как следует из оригинала письма, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си, Толстой неверно интерпретировал требования ПАСЕ и со второй попытки. О сексуальных меньшинствах и гендерах в приглашении ассамблеи нет ни слова.

В письме генсека ПАСЕ Войцеха Савицкого на имя "президента Государственной Думы Вячеслава Володина", которое Би-би-си показали представители ПАСЕ, вопросам гендерного представительства посвящен третий абзац. Такое же обращение получила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хотел бы привлечь ваше внимание к правилу 6.2 процедурного кодекса Ассамблеи, согласно которому национальные делегации должны быть составлены с учетом равного представительства политических партий или групп парламента.

Делегация должна состоять из депутатов того пола, который в парламенте представлен в меньшинстве (англ. under-represented sex), в той же пропорции, что и в самом парламенте. При этом в ее состав должен входить как минимум один такой представитель", - пишет Савицкий.

Под термином under-represented sex (Толстой перевел это как "недопредставленный пол") в письме подразумеваются представители того пола, которых в парламенте меньше, чем противоположного.

В российской Думе депутатов-женщин меньше, чем депутатов-мужчин. В процентном отношении их чуть больше 15% . То есть, согласно письму ПАСЕ, в состав делегации должна попасть хотя бы одна женщина. Всего в делегацию Федерального собрания входит 18 представителей - то есть в идеале женщин должно быть три.

Откуда взялись "шесть полов"?

Неясно, откуда Толстой взял требования о "шести полах". Корреспонденты Би-би-си не смогли найти в письме места, которое можно было бы интерпретировать подобным образом. Единственный фрагмент, содержащий цифру 6, - это ссылка на правило ПАСЕ под номером 6.2.

Петр Толстой не ответил на вопросы Би-би-си.

Пресс-секретарь депутата Екатерина Ларинина сказала Би-би-си, что повторная ошибка в интерпретации письма, скорее всего, возникла из-за "сложностей перевода".

Ларинина уточнила, что сейчас депутат в командировке, и усомнилась в том, что Толстой согласится снова прокомментировать ситуацию с письмом.

В пресс-службе думы пояснили, что перевод письма Толстой осуществлял, скорее всего, сам. "Своих штатных переводчиков в Госдуме нет. Для работы на официальных международных мероприятиях и перевода документов Дума, как и положено, пользуется услугами сотрудников МИДа либо сертифицированных переводчиков. В то же время многие депутаты прекрасно владеют иностранными языками. В том числе это касается и Петра Толстого", - сообщили Би-би-си в пресс-службе госдумы.

Без права голоса

Российские депутаты еще не приняли решение, будут ли они участвовать в зимней сессии ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за аннексии Крыма и боевых действий на юго-востоке Украины.

Вопрос о возвращении полномочий дважды безрезультатно рассматривался в 2015 году.

Ранее в комитете по иностранным делам Госдумы заявили, что Россия вернется в ПАСЕ только в том случае, если в ее регламент внесут поправки, которые не позволят "дискриминировать" национальные делегации.

Толстой говорил, что Дума примет решение к следующей неделе, которая начнется 14 января, после консультации с министерством иностранных дел и сенаторами.