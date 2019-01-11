СКР отверг результаты независимого расследования убийства журналистов в ЦАР

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Следственный комитет России отрицает результаты расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР), представленные центром Михаила Ходорковского. Ведомство настаивает, что журналисты погибли в результате ограбления, а их водитель не имел отношения к жандармерии.

Накануне центр "Досье" опубликовал результаты расследования убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, в котором говорилось, что за журналистами следил сотрудник местной жандармерии, с которым поддерживал связь нанятый съемочной группой водитель.

Ранее в пятницу РИА ФАН опубликовало открытое письмо в СК с просьбой проверить достоверность материалов центра "Досье".

Погибшие журналисты снимали в ЦАР документальный фильм о деятельности в стране российской "частной военной компании Вагнера". Они были убиты неизвестными вооруженными людьми 30 июля, их тела нашли в 23 км от города Сибю.

Что узнал центр Ходорковского

Как утверждают в центре "Досье", за убитыми журналистами в ЦАР была организована слежка сотрудниками местной жандармерии и бойцами ЧВК "Вагнера".

В расследовании центра говорится, что сотрудник жандармерии ЦАР по имени Эммануэль Котофио неоднократно созванивался с водителем съемочной группы Бьенвеню Ндувокамой, который привез российских журналистов к месту их убийства и оказался единственным выжившим в результате нападения.

Media playback is unsupported on your device Гибель журналистов в ЦАР: вопросов все больше

Кроме того, Котофио созванивался с гражданином России, бывшим офицером МВД Александром Сотовым, который в день убийства мог находиться на территории ЦАР, утверждается в расследовании.

По утверждению Службы безопасности Украины (СБУ), Сотов может быть сотрудником компании "М-Финанс", которую ранее СМИ связывали с именем известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным "Досье", через несколько дней после гибели журналистов Котофио был арестован, однако впоследствии его освободили.

Водитель Ндувокама, как показало расследование "Досье", для общения с убитыми журналистами купил телефонную сим-карту на фальшивое имя. Помимо него, фальшивым именем при покупке сим-карты воспользовался проводник и консультант, известный как Мартин.

Контакты Мартина журналистам еще в Москве предоставил корреспондент издания "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) Кирилл Романовский.

Что говорит Следственный комитет

В Следственном комитете России назвали расследование центра "Досье" попыткой "оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки".

В частности, в СКР заявили, что водитель журналистов Бьенвеню Доувокама какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет.

Россияне познакомились с ним в одном из кафе города Банги и предложили ему сопровождать их, "поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник", говорится в заявлении ведомства.

По версии СК, журналисты стали жертвами ограбления "группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски".