Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саудовская Аравия наказывает отказ от ислама смертной казнью

Власти Таиланда сообщили, что Рахаф Кунун, гражданка Саудовской Аравии, которая отказалась вернуться на родину и надеялась получить убежище в Австралии, вылетела из Бангкока в Канаду.

18-летняя Рахаф Кунун отказалась в понедельник сесть на авиарейс в Кувейт и забаррикадировалось в своем номере в отеле на территории аэропорта Бангкока.

Она заявила, что отреклась от ислама. В Саудовской Аравии подобное грозит смертной казнью. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что считает Рахаф беженкой.

Таиландские иммиграционные власти первоначально намеревались возвратить ее в Кувейт, где девушку ожидают родные. Однако Рахаф заявила, что ее семья убьет ее, если она вернется на родину.

Правообладатель иллюстрации EPA/THAI IMMIGRATION BUREAU Image caption Рахаф Кунун отказалась вернуться в Кувейт, откуда она прилетела в Бангкок

Девушка развернула кампанию в социальных сетях, протестуя против угрожавшей ей депортации и рассказывая в своих видео о том, что происходит. Ее дело привлекло широкое внимание.

Статус беженца обычно присваивается по решению конкретного правительства, но Агентство ООН по делам беженцев может также предоставлять его в тех случаях, когда государство не в состоянии или не желает это сделать.

Иммиграционные власти Таиланда сообщили, что Канада предоставила Рахаф Кунун право на убежище, однако канадские официальные лица отказались подтвердить этим сообщения.

Почему возникли опасения за ее безопасность?

Рахаф Мохаммед Кунун подтвердила Би-би-си, что она отреклась от ислама, и теперь боится, что ее родные убьют ее, если ее отправят обратно в Саудовскую Аравию.

Королевство Саудовская Аравия, официальная религия в котором - ислам, не обеспечивает свободы вероисповедания для своих граждан. Рожденные от отца-мусульманина дети автоматически считаются мусульманами, их переход в любую другую религию запрещен.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рахаф Кунун надеется получить убежище в Канаде

Смена религии рассматривается как вероотступничество. Согласно законодательству страны, это уголовное преступление, за которое полагается смертная казнь, хотя в последнее время суды не выносили смертных приговоров по этой статье.

У себя на родине Рахаф может быть обвинена и в терроризме. Закон по борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии и серия связанных с ним правительственных декретов применяются для криминализации весьма широкого спектра деяний, в том числе нанесение ущерба репутации страны, нарушение общественного порядка или "призывы к атеистическому мышлению в любой форме".

Взрослая женщина, которая не слушается своего мужчину-опекуна, может быть также арестована за "непокорность". В случае задержания по любой причине полиция не выпустит женщину до тех пор, пока мужчина-опекун не придет за ней, даже если ей не предъявлено никаких обвинений.

Произошедшее с Рахаф Кунун перекликается со случаем еще одной женщины из Саудовской Аравии, отправившейся в Австралию в апреле 2017 года.

24-летняя Дина Али Ласлум летела в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили ее обратно в Саудовскую Аравию.

Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в "Твиттер", в котором сказала, что ее семья ее убьет.

Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию остается неизвестной.