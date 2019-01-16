Большинство сенаторов США выступили против снятия санкций с компаний Дерипаски

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Сенат США большинством голосов решил вынести на обсуждение и последующее голосование резолюцию, осуждающую план администрации Дональда Трампа, в рамках которого с нескольких компаний, включая "Русал", ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+ Олега Дерипаски были бы сняты американские санкции.

Если резолюция будет принята обеими палатами конгресса, санкции против компаний Дерипаски останутся в силе.

За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. У республиканцев, в основном склонных поддерживать инициативы Трампа, небольшое большинство в палате - 53 кресла против 47 демократов. То есть за резолюцию против снятия санкций проголосовали и некоторые члены партии Трампа.

Чтобы план был отменен и санкции против компаний Дерипаски остались в силе, резолюция с его осуждением должна пройти обе палаты Конгресса. В нижней палате, в отличие от Сената, большинство кресел занимают демократы, в большинстве своем горячо поддерживающие санкции против России и с подозрением относящиеся к любым попыткам их ослабить.

Какие претензии возникли к плану?

Минфин США внес в санкционный список Олега Дерипаску, а также его компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" в апреле этого года. Но 19 декабря уведомил конгресс о решении снять санкции с компаний En+, "Русал" и ОАО "ЕвроСибЭнерго".

Санкции минфин предлагал снять в течение 30 дней. То есть с 19 декабря.

Но в процесс вмешались сенаторы-демократы. В начале января, примерно за полторы недели до того, как санкции планировали снять, группа сенаторов обратилась в минфин США с просьбой отложить снятие санкций с компаний Дерипаски. Кроме того, сенатор Чарльз Шумер внес резолюцию против отмены санкций.

Что сенаторам не понравилось? Во-первых, то, что у Дерипаски оставалась хотя и сокращенная, но все еще существенная доля в En+. Еще им не понравилось, что в сделке упоминался банк ВТБ, который и сам находится под санкциями.

Демократы считают, что нужно отложить решение по отмене санкций, так как минфин объявил о своем решении незадолго до того, как Конгресс ушел на зимние каникулы. У законодателей должно быть 30 дней на то, чтобы выяснить, не повлияет ли снятие санкций на национальную безопасность США .

Условием снятия санкций стало снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже контрольной. "Русал" и "Евросибэнерго" - крупнейшие активы En+.Сам Олег Дерипаска под санкциями остался.

Чтобы минфин США снял санкции, Дерипаска должен был снизить долю в En+ с примерно 70% до 44,95%. Акции Дерипаски, находящиеся в залоге у ВТБ, получит этот банк или другая структура, не находящаяся под санкциями. Еще часть пакета в En+ Дерипаска передаст благотворительному фонду. Также En+ должен был сформировать новый совет директоров - все кандидатуры должны были быть одобрены OFAC (Бюро по контролю за зарубежными активами минфина США). Восемь из 12 мест займут независимые от Дерипаски директоры. Половина состава совета директоров будут гражданами США или Великобритании с "обширным опытом в бизнесе".

Дерипаска по условиям соглашения не сможет получать дивиденды на оставшиеся у него акции.

Компания и Дерипаска приняли эти условия.

Удалось ли убедить демократов?

В четверг глава минфина Стивен Мнучин встречался с членами Палаты представителей США, чтобы обсудить с ними санкции против структур Олега Дерипаски. На встречу Мнучина пригласила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. На ней также присутствовали главы комитетов палаты.

Встреча прошла в закрытом режиме и длилась около полутора часов.

Члены конгресса встречей с министром финансов остались недовольны.

По словам Пелоси, выступление Мнучина может претендовать на звание "худшего из брифингов", которые конгрессмены-демократы когда-либо получали от представителей администрации Трампа. Пелоси заявила, что глава минфина и сотрудники министерства зачитали в закрытом режиме документы, которые секретными не были. По мнению спикера, Мнучин зря потратил время конгрессменов.

Правообладатель иллюстрации Zuma\TASS Image caption Нэнси Пелоси и демократы в Палате представителей Конгресса недовольны отменой санкций в отношении "Русала"

Пелоси заявила, что демократы "посмотрят", блокировать ли снятие санкций с компаний Дерипаски.

Мнучин заявил, что власти США не собираются отказываться от первоначального плана. Это воодушевило инвесторов: акции "Русала" к середине дня пятницы выросли на 4,7% на Московской бирже.

Член Палаты представителей, демократ Брэд Шерман заявил, что он против ослабления санкций, поскольку это только увеличит состояние Дерипаски. По его словам, на этот аргумент Мнучин не ответил, заявив лишь, что законодатели должны доверять администрации.

Демократ Ллойд Доггетт сказал, что также не удовлетворен ответами Мнучина и добавил, что Палата представителей, где теперь большинство у Демократической партии, будет внимательно наблюдать за действиями администрации Трампа.

Председатель комитета по разведке в Палате представителей, демократ Адам Шифф, рассказал, что объяснил главе минфина обеспокоенность конгрессменов тем, что Дерипаска и другие близкие к Кремлю люди продолжат оказывать влияние на США через свои компании. "Конгрессу придется надавить на минфин, чтобы он объяснил смену курса, и почему Дерипаска и его компании внезапно заслужили послабления", - заявил Шифф.

Мнучин же отверг обвинения конгрессменов в том, что администрация Трампа смягчает политику в отношении России, напомнив, что США внесли в санкционные списки 272 физических и юридических лица.

Что могут сделать демократы?

Конгрессмены могут заблокировать решение о снятии санкций. Такое право им дает закон о санкциях, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года.

Согласно закону, санкции могут быть сняты только через 30 дней после того, как президент сообщит о таком решении Конгрессу. При этом он должен обосновать, почему это необходимо сделать. В случае со структурами Дерипаски официально об этом Конгрессу сообщил минфин страны.

За 30 дней комитеты Конгресса должны решить, не навредит ли решение президента интересам США. Законодатели должны принять резолюцию, выражающую одобрение или неодобрение решения о снятии санкций.

Резолюцию, одобряющую или не одобряющую санкции, должны одобрить обе палаты Конгресса США. После ноябрьских выборов Палате представителей Конгресса большинство имеют демократы, которые выступают против снятия санкций, а в Сенате большинство принадлежит республиканцам. Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил в эфире Си-эн-эн, что Сенат не поддержит снятие санкций с российских компаний.

В случае "неодобряющей резолюции" президент США может наложить на нее вето.

Правообладатель иллюстрации EPA/TASS Image caption Трамп сможет применить вето, даже если Конгресс выступит против отмены санкций в отношении "Русала"

Однако шансы, что резолюция пройдет, есть, считает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. Сейчас демократы имеют больший вес в конгрессе США, а они уделяли больше внимания "так называемому сотрудничеству Трампа и России", полагает он.

Обсуждение резолюции, уже внесенной в конгресс, по словам Шибанова, может быть довольно бурным, поскольку для ее принятия, видимо, достаточно простого большинства голосов в Конгрессе и Сенате.

По словам Шибанова, возможно, тут на "Русал" работает шатдаун в США.

"Пока рассмотрение законопроекта не самая живая тема. Но вероятность усложнения процедуры повышается", - объясняет он.