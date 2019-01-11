Европу завалило снегом. Во многих районах жизнь парализована

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Сильный снегопад парализовал многие районы Европы. Снег заблокировал дороги, железнодорожное сообщение во многих местах остановлено, школы закрыты.

В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям грузовиков. Неподалеку от Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого упало дерево.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие дороги закрыты для движения

Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сказал Александр Радлерр из метеорологической службы Австрии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австрийская армия с вертолетов сбивает снег с верхушек деревьев, чтобы снизить риск их падения под тяжестью снега

В Швеции штормовая погода обрушилась на северные районы страны. В пятницу же погодные условия были особенно тяжелыми в Баварии. Местная радиостанция сообщает, что жизнь в Баварии парализована.

Больше всего пострадали железные дороги на юге и востоке Баварии. Там же дороги были перекрыты завалинами снега и упавшими деревьями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Баварии пришлось откапывать поезда

Дороги в районе Бертехсгаден, близ границы с Австрией, заблокированы. Армия направила около 200 военнослужащих на помощь застрявшим в снегу людям.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Австрийская армия пришла на помощь

Погода в Австрии несколько улучшилась в пятницу, но в некоторых районах страны за предыдущие дни выпало до трех метров снега. За последнюю неделю погибли семь человек. Двое туристов пропали в субботу на прошлой неделе.

Правообладатель иллюстрации Bergrettung Bad Hofgastein Image caption Польский сноубордист оказался под двухметровым завалом снега

В аэропорту Мюнхена отменено около 90 авиарейсов. Некоторые рейсы также отменены в аэропорту Франкфурта.

В Швейцарии снежный обвал достиг гостиницы "Швегальп" на курорте Сантис-Швегальп, снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Снежная лавина практически разрушила ресторан отеля

В пятницу спасатели проверяли всю окрестность места схода снежной лавины на случай, если кто-то из постояльцев оказался под снегом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вход в отель перекрыт лавиной снега

Все туристы были эвакуированы из отеля. Как рассказал один из них, он подумал, что снег проломил крышу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ожидается, что сильные снегопады продолжатся и в субботу

Некоторые деревни в Баварии, как, например, Герольд, оказались практически отрезанными от остального мира.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Баварский город Берхтесгадет также завален снегом

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