В центре Парижа произошел взрыв, есть пострадавшие

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожарные в центре Парижа эвакуируют пострадавшего

В центре Парижа прогремел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.

Франс пресс пишет со ссылкой на заявление полиции, что взрыв произошел в булочной в центре Парижа. Из-за взрыва в близлежащих домах разибилсь окна, начался пожар. Как сообщается, инцидент произошел примерно в 9 утра по местному времени.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи.

На фотографиях очевидцев в соцсетях видна улица, усыпанная обломками, и горящая часть здания.

Новость дополняется.