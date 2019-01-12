В центре Парижа произошел взрыв, есть пострадавшие
В центре Парижа прогремел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.
Франс пресс пишет со ссылкой на заявление полиции, что взрыв произошел в булочной в центре Парижа. Из-за взрыва в близлежащих домах разибилсь окна, начался пожар. Как сообщается, инцидент произошел примерно в 9 утра по местному времени.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи.
На фотографиях очевидцев в соцсетях видна улица, усыпанная обломками, и горящая часть здания.
Новость дополняется.