Космический радиотелескоп "Спектр-Р" перестал принимать команды с Земли

Правообладатель иллюстрации STR/AFP/Getty Images Image caption Аппарат стартовал с Байконура 7,5 лет назад

Находящийся на земной орбите российский радиотелескоп "Спектр-Р" вторые сутки не реагирует на радиосигналы, сообщили в Роскосмосе.

Научная аппаратура на борту спутника работает и сигналы от нее поступают, но обратная связь невозможна, уточнил в интервью агентству РИА Новости руководитель научной программы проекта, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев.

По его словам, после завершения предыдущего сеанса исследований "Спектр-Р" три дня пребывал в так называемом домашнем режиме энергосбережения. 10 января в него должны были загрузить новые вводные, но попытка не удалась.

Директор осуществляющего оперативное управление радиотелескопом Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева академик Николай Кардашев рассказал ТАСС, что разработчик космического аппарата НПО имени Лавочкина пытается восстановить связь.

"Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", - cообщил Кардашев агентству РИА Новости.

"Спектр-Р" был запущен с Байконура в 2011 году и отработал значительно дольше расчетного пятилетнего периода. В 2016 году срок его эксплуатации был продлен до конца 2019 года.

Неполадки на борту "Спектра-Р" случались и раньше. Примерно год назад вышел из строя основной комплект приемо-передающего устройства, а теперь, возможно, начались неполадки у резервного.

Новый космический радиотелескоп, "Спектр-РГ", совместно разработанный Россией и Германией, должен быть запущен в этом году.

Уникальный аппарат

Главная часть спутника "Спектр-Р" массой 3850 кг - радиотелескоп 10-метрового диаметра, обладающий самым высоким в истории астрономии угловым разрешением (до семи микросекунд).

Он является ключевым элементом системы "Радиоастрон" - комплекса космических и наземных устройств, образующих виртуальную радиотарелку гигантского размера - до 220 тысяч километров в диаметре. В 2014 году "Радиоастрон" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

В проекте наряду с Россией участвуют США, ЕС, Япония, Австралия и Украина.

Его цель - изучение далеких галактик, квазаров, пульсаров, сверхмассивных черных дыр, гравитационных линз, областей звездообразования и экстремально-вспыхивающих объектов Вселенной, эффектов темной материи и темной энергии, а также проверка предсказаний теории относительности Эйнштейна.