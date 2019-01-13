Скрывает ли Трамп детали переговоров с Путиным?

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Газета Washington Post утверждает, что президент США Дональд Трамп скрыл детали переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и даже отобрал у переводчика одной из встреч его рабочие записи. В Белом доме в ответ заявили, что статья содержит такое количество неточностей, что не видят смысла ее подробно комментировать.

Газета пишет, что Трамп, в отличие от предыдущих президентов США, не берет с собой на переговоры с Путиным высокопоставленных сотрудников Белого дома и не делится ни с кем подробностями о ходе этих переговоров.

Издание утверждает, что после встречи с Путиным на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году Трамп забрал у переводчика записи, который тот делал во время переговоров, а также попросил не распространяться о содержании разговора даже в Белом доме.

После той встречи некоторых высокопоставленных сотрудников ознакомили с общим итогом переговоров. Двое из них захотели уточнить детали и обратились к переводчику - однако тот отказался говорить, сославшись на запрет Трампа.

При этом на той встрече помимо Трампа, Путина и переводчиков присутствовало еще несколько человек с американской стороны. Однако Трамп и Путин в Гамбурге поговорили еще и на банкете - и, утверждает газета, кроме них там был только российский переводчик.

В статье Washington Post говорится, что это не единичный случай. По данным издания, в 2018 году на переговорах с Путиным в Хельсинки Трамп не взял с собой никого кроме переводчика, и даже стенограммы разговора в Белом доме никто не видел.

Несколько сотрудников Белого дома заявили газете, что подробной информации ни об одних переговорах Трампа с российским президентом нет даже в засекреченных документах. Такое поведение президента США им кажется странным.

Издание отмечает, что обычно президенты США наоборот старались брать с собой на переговоры помощников и чиновников. В основном это делалось для того, чтобы сократить вероятность неверной интерпретации слов собеседника.

Кроме того, помощники и чиновники обычно делали записи и следили за тем, чтобы все ведомства и все сотрудники администрации президента, от которых по итогам переговоров могут потребоваться какие-то действия, вовремя узнали об этом.

В Белом доме отказались подробно прокомментировать статью, заявив, что в ней содержится столько неточностей, что не видят смысла их обсуждать.

В свою очередь источники Washington Post в администрации президента США косвенно подтвердили информацию о том, что Трамп старается не брать с собой помощников на встречи с Путиным.

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, Трамп считает, что присутствие посторонних помешает выстроить доверительные отношения с Путиным, а отсутствие внятных стенограмм связано с его обеспокоенностью большим количеством утечек из Белого дома.

Дональд Трамп вступил в должность президента США в начале 2017 года. Во время своей предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Многие еще тогда обвиняли его в сговоре с Путиным.

После победы Трампа на выборах в США началось расследование по факту возможных связей его предвыборного штаба с Россией. Кроме того, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в процесс выборов.

За время президентства Трампа он встречался с Путиным пять раз, однако в трех случаях это были непродолжительные беседы на различных международных саммитах. Встречи в Гамбурге в 2017 году и в Хельсинки в 2018 году - самые продолжительные переговоры двух президентов.