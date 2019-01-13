Трое лыжников погибли под лавиной в Австрии после рекордных снегопадов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Австрии на минувшей неделе прошли сильнейшие снегопады

Три лыжника из Германии погибли в результате схода лавины близ горнолыжного курорта Лех в австрийских Альпах, сообщает полиция.

Еще один человек числится пропавшим без вести.

Об исчезновении группы лыжников из Германии полиции стало известно вечером в субботу. В полицию обратилась жена одного из попавших под лавину.

Погибшие - мужчины в возрасте 32,35 и 57 лет. Их тела были найдены в субботу около 23:00 по местному времени (22:00 по Гринвичу).

Еще один участник группы - 28-летний мужчина - пока не найден. Спасатели были вынуждены прекратить поиски из-за сохраняющейся лавиноопасной ситуации.

По данным полиции федеральной земли Форарльберг, попавших под лавину удалось найти, благодаря сигналам мобильных телефонов.

Тела немецких туристов были найдены возле одного из самых крутых в мире склонов - Langer Zug. Ранее склон был закрыт из-за высокой вероятности схода лавин.

У погибших было с собой снаряжение, необходимое для скитура и фрирайда.

Сильнейшие снегопады

На этой неделе в Австрии шли сильные снегопады. К очистке дорог и крыш от снега были подключены пожарные и военные, а также волонтеры.

Многие горнолыжные курорты в Австрии, Швеции и Германии были закрыты, нескольо населенных пунктов в горах оказались отрезанными от внешнего мира.

"Столь сильные снегопады на высоте, превышающей 800 метров над уровнем моря, случаются лишь раз в 30 или даже 100 лет", - сообщили в метеорологической службе Австрии.

В среду австралийский подросток погиб в результате схода лавины на курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг.

В минувшую пятницу 66 немецких студентов и преподавателей были эвакуированы на вертолете с лыжной станции на горе Касберг в Грюнау-им-Альмталь.

В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям грузовиков. Близ Мюнхена в минувшую пятницу погиб девятилетний ребенок - на него упало дерево, сломавшееся под тяжестью снега.

Австрийским спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился в районе Шлоссальмбан.

В Швейцарии в результате схода лавины пострадали три человека, находившиеся в ресторане отеля Säntis на курорте Сантис-Швегальп. Снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ресторан отеля Säntis псоле схода лавины

Погода в Австрии несколько улучшилась в пятницу, но в некоторых районах страны за предыдущие дни выпало до трех метров снега.