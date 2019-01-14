Мэр Гданьска перенес операцию после покушения. Он в тяжелом состоянии

  • 14 января 2019
адамович Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Напавший на мэра кричал со сцены, что его незаконно осудили

Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, которого ранили ножом во время благотворительного концерта, находится в критическом состоянии.

Вечером в воскресенье неизвестный мужчина выбежал на сцену в разгар концерта и на глазах у сотен человек несколько раз ударил политика ножом. Он кричал со сцены, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

За время операции, которая продолжалась пять часов, мэру перелили 41 порцию крови.

"Он находится в очень, очень тяжелом состоянии", - сказал оперировавший мэра хирург Клинического центра медицинского университета Томаш Стефаняк.

По словам врачей, у 53-летнего Адамовича рана сердца, кроме того повреждены органы брюшной полости.

Полиция задержала подозреваемого в нападении - 27-летнего местного жителя, который недавно вышел из тюрьмы.

На любительских видеокадрах видно, как после нападения мужчина несколько секунд ходил по сцене с поднятыми руками, после чего взял микрофон и сказал, что сидел в тюрьме, и что он невиновен.

Он также прокричал: "Адамович умер" и добавил, что в тюрьме подвергался пыткам.

По его словам, он попал в тюрьму при прежнем правительстве, когда правящей партией была "Гражданская платформа", где в прошлом состоял и Адамович.

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Image caption По словам врачей, Адамович находится в очень тяжелом состоянии

Адамович управляет Гданьском 20 лет. На местных выборах 2018 года он получил 65% голосов. Либеральный политик, он выступает за права меньшинств.

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение "актом необъяснимого варварства".

В полиции пытаются выяснить, как злоумышленнику удалось так близко подойти к мэру во время концерта. По некоторым данным, нападавший воспользовался журналистским удостоверением, чтобы попасть на сцену.

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