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Один человек погиб и шесть могут оставаться под завалами в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщили в МЧС. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

"Семь человек спасены, шестеро могут находиться под завалами, один человек погиб, он был обнаружен на девятом этаже", - цитирует представителя МЧС агентство ТАСС.

Погибший - ребенок, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб на месте обрушения. "Еще одна женщина - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Из шести человек, чьи поиски велись, двое уже обнаружены под завалами. "Сейчас их извлекают", - сказали в штабе на месте ЧП. Судьба остальных четырех человек, в том числе одного ребенка, пока остается неизвестной, добавил собеседник ТАСС.

По данным оперативного штаба на месте ЧП, всего в четырех разрушенных квартирах (на восьмом и девятом этажах) проживали 14 человек, в том числе трое детей. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что 13 из них этим утром находились дома.

Сообщение о частичном обрушении дома поступило в МЧС в 06:18 по московскому времени. По данным ведомства, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на девятом этаже.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается", - сказал Интерфаксу представитель штаба по ликвидации последствий аварии. Неофициально в штабе пояснили, что речь может идти о неисправности либо "ненадлежащей эксплуатации" газового оборудования.

"Возможно халатное отношение кого-то из жильцов квартир на девятом этаже к эксплуатации газовых приборов", - добавил собеседник агентства. "Это взрыв бытового газа. Совершенно точно", - заявил журналистам губернатор Голубев.

Спасатели эвакуировали из пострадавшего дома 140 человек. В пресс-службе правительства области сообщили РИА Новости, что на седьмом этаже дома обнаружены трещины.

Девятиэтажный многоквартирный дом в Шахтах был построен в 1993 году, сообщает агентство со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Шахтах.

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 45 случаев взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.

39 человек погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, произошедшем в ночь на 31 декабря. Причиной обрушения также признали взрыв бытового газа.