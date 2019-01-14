Правозащитники сообщают о новых задержаниях геев в Чечне, власти отрицают

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Российская ЛГБТ-сеть" и "Новая газета" рассказали о новой волне задержаний и преследовании гомосексуалов в Чечне. Власти республики называют это "абсолютной ложью" и "выдумками".

В понедельник, 14 января, правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила, что с конца декабря в Чечне были задержаны около 40 человек - как мужчин, так и женщин - заподозренных в гомосексуальности.

По меньшей мере двое задержанных, говорится в заявлении организации, "скончались в результате пыток".

"Нам также известно, что задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или впоследствии добиваться защиты в суде", - заявил директор программ "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков.

На прошлой неделе, 11 января, о новых задержаниях геев в Чечне сообщала также "Новая газета". Издание, в частности, ссылалось на распространявшиеся в соцсетях предупреждения о том, что представителям ЛГБТ-сообщества нужно срочно покинуть республику.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявил, что эти сообщения - "если говорить литературным языком, неправда и дезинформация". "В Чеченской Республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН [Федеральной службы исполнения наказаний]", - сказал он РБК.

В понедельник Каримов снова назвал сообщения о задержаниях геев "абсолютной ложью". "Никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской Республике не было и не могло быть", - заявил он Интерфаксу.

Кочетков и другие правозащитники, по словам Керимова, "отстали в своих выдумках и находятся в 2017-2018 годах". "Они, видимо забыли, что так называемую аргунскую тюрьму тысячи раз проверяли западные СМИ и правозащитные организации, никаких секретных тюрем ни там, ни в других населенных пунктах нет", - сказал он.

По мнению представителя главы Чечни, тех, кто распространяет сообщения о задержаниях геев в республике "беспокоит, что исламский народ крепнет, возрождает, соблюдает духовные, морально-нравственные ценности".

Преследования геев в Чечне

Впервые о массовых задержаниях и пытках геев в Чечне "Новая газета" сообщила в начале апреля 2017 года.

Ссылаясь на свои многочисленные источники, издание писало, что власти Чечни начали помещать заподозренных в гомосексуальности мужчин в "тайные тюрьмы", при этом несколько человек были убиты.

По информации "Российской ЛГБТ-сети", с апреля 2017 года организация эвакуировала из республики около 150 человек, из которых более 130 покинули Россию.

Власти Чечни отрицали существование "тайных тюрем" и категорически отвергали обвинения в притеснении геев, подчеркивая, что в республике их нет.

"Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - говорил ранее Каримов.

Глава республики Рамзан Кадыров обвинял СМИ, писавшие о преследовании гомосексуалов, в саморекламе.

В декабре 2017 года Кадыров и начальник чеченского ОВД, которого "Новая газета" обвиняла в причастности к пыткам геев, были включены в санкционный "список Магнитского".

В июне 2018-го ПАСЕ приняла резолюцию, призывавшую Россию расследовать случаи преследования представителей ЛГБТ в Чечне или разрешить провести его международной правозащитной организации.

Кадыров в ответ заявил, что доклад ПАСЕ о преследовании геев в Чечне основан на выдуманных историях.

20 декабря 2018 года ОБСЕ представила доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чечне. В нем свидетельства о преследовании представителей ЛГБТ в республике названы "ясными" и "неопровержимыми".