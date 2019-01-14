Прилетевший из Бишкека грузовой "Боинг" разбился в Тегеране

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Самолет врезался в стену, отделяющую аэропорт от жилого района, а затем в дом

Грузовой самолет "Боинг-707" потерпел крушение в аэропорту под Тегераном. Он перевозил мясо из Кыргыстана. Погибли по меньшей мере семь человек.

Как сообщают иранские СМИ, при посадке в аэропорту города Карадж в пригороде Тегерана самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в небольшое здание и загорелся.

Самолет врезался в стену, отделяющую аэропорт от жилого района, а затем в дом.

Опубликованы фотографии и видеозаписи с места крушения, на которых видно, что самолет практически полностью выгорел и разрушился.

Согласно заявлению авиационных властей Ирана, "Боингу" не хватило взлетно-посадочной полосы, чтобы завершить посадку.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сообщается, что самолет перевозил мясо из Кыргызстана

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На месте крушения работают медики и сотрудники экстренных служб Ирана

Иранское информационное агентство Фарс сообщило, что на борту самолета было 16 человек. Живым из-под обломков удалось достать только одного - бортинженера, он доставлен в больницу.

Представитель "скорой помощи" сказал, что обнаружены семь тел погибших. Судьба еще восьми человек пока не установлена. Поиски погибших продолжаются.

По информации агентства Фарс, которое ссылается на заявление иранских военных, грузовой самолет принадлежал армии и перевозил мясо из Кыргызстана в Иран.

В бишкекском аэропорту Манас также сообщили, что самолет принадлежал иранским ВВС. Пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова при этом сказала Интерфаксу, что борт совершал чартерный рейс из Бишкека.

Этот грузовой самолет летал из Бишкека регулярно и осуществлял постоянные перевозки охлажденного мяса из Кыргызстана в Иран, сообщает киргизское агентство 24.kg со ссылкой на аэропорт Манас.

"На борту загруженного сегодня ночью Boeing 707 было 30 тонн мяса", - пишет агентство.

Самолет "Боинг-707" был разработан в начале 1950-х годов и серийно выпускался с 1957 по 1979 год. Производство лайнеров этой модели было полностью прекращено в начале 1990-х годов.