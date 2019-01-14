Правообладатель иллюстрации Getty/EPA Image caption Робби Уильямс получил разрешение расширить подвал своего лондонского дома и установить там бассейн, что возмутило Джимми Пейджа

Известный английский певец Робби Уильямс в последнее время завел привычку на полную мощность врубать на улице рядом со своим домом Black Sabbath. Таким образом он пытается досадить своему соседу, не менее знаменитому гитаристу Джимми Пейджу.

Согласно жалобе, полученной местным советом, бывший солист Take That Уильямс и бывший гитарист Led Zeppelin Пейдж поссорились из-за планов Уильямса расширить свой дом.

Робби Уильям после пяти лет борьбы с местной бюрократией получил разрешение расширить подвал своего дома в лондонском районе Холланд-Парк и устроить там бассейн.

В соседнем доме уже 46 лет живет Джимми Пейдж, который опасается, что строительство подземного бассейна может нанести ущерб его дому, построенному в 1875 году.

В жалобе, полученной администрацией района Кенсингтон и Челси, говорится, что Уильямс установил акустические системы на улице и включает музыку, всякий раз, когда рядом появляется Джимми Пейдж.

На данный момент неизвестно, кто именно написал жалобу в местный совет. Вместо полной подписи в документе значится просто "Джонни".

Особенно достает Пейджа то, что Робби Уильямс включает музыку основных конкурентов Led Zeppelin в 1970-е годы - Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, пишет Джонни.

В интервью газете Daily Telegraph представитель Робби Уильямса назвал обвинения в адрес певца полной чепухой и фантазией.

Image caption Слева дом Джимми Пейджа. Справа - Робби Уильямса

Правообладатель иллюстрации Owal Image caption План расширения дома Робби Уильямса

Газета также пишет, что Уильямс дразнил своего соседа, переодеваясь в бывшего вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта. Он якобы прохаживался по саду в парике и с подушкой под поясом. Таким образом Робби имитировал располневшего с годами Планта.

Это унизительно, говорится в жалобе, так как Плант был известен тем, что выступал на сцене в расстегнутой рубашке, чего он больше делать не может, учитывая его теперешний вес.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джимми Пейдж лично выразил свои возражения на заседании местного совета в мае

В декабре 44-летний Уильямс получил разрешение на строительство своего бассейна, однако начаться оно может лишь после того, как местный совет получит заверения в том, что при строительстве будет осуществляться тщательный контроль над вибрациями и перемещениями грунта.

Местный совет также обсуждает возможность потребовать от Уильямса залог, который тот потеряет, если не будут выполнены эти условия, а также если дому Пейджа буде нанесен какой-либо ущерб.

Представители Робби Уильямса заявляют, что все строительные работы будут проведены в соответствии с самыми строжайшими правилами, и что возможный ущерб соседним домам будет незначительным.