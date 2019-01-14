Авиадиспетчеры США без зарплаты почти месяц. Канадские коллеги кормят их пиццей
Канадские авиадиспетчеры послали несколько сотен пицц своим американским коллегам, вынужденным работать без зарплаты из-за "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства США.
Все началось с того, что диспетчер в Эдмонтоне в знак поддержки решил купить пиццу своим коллегам на Аляске. Эти центры воздушного контроля находятся близко, и диспетчеры часто общаются.
"Они каждый день говорят с этими людьми по телефону и считают их своими коллегами. И кто-то предложил заказать им пиццу", - рассказывает глава канадской ассоциации авиадиспетчеров Питер Даффи.
- Трамп обещает ввести чрезвычайное положение в США, чтобы выбить деньги на стену с Мексикой
- "Пока-пока": Трамп ушел с переговоров с демократами о шатдауне
- "Остановить гуманитарный кризис": Трамп заявил о важности стены с Мексикой в экстренном телеобращении
Вскоре и другие канадские центры воздушного контроля начали посылать пиццу американским коллегам - сначала тем, с которыми они контактируют по работе, а потом всем подряд.
На утро понедельника в 49 центров воздушного контроля в США было послано больше 350 пицц, сообщает Си-эн-эн, и, вероятно, это число будет расти.
"Пицца для людей, которым не платят зарплату, - это, в общем-то, мелочь. Но важен сигнал, который мы посылаем", - говорит Даффи.
С конца прошлой недели американские диспетчеры благодарят канадских.
"Огромное спасибо нашим братьям и сестрам за пиццу, которую они нам прислали вчера вечером!" - пишут в "Твиттере" представители американской Ассоциации авиадиспетчеров.
В комментариях многие канадцы пишут о том, что испытывают гордость за свою страну.
Нынешний "шатдаун" - приостановка работы госучреждений США из-за неспособности парламентских фракций договориться по политическому вопросу - стал самым долгим в истории страны.
Рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день, был побит в минувшую субботу.
Пока он продолжается, без зарплаты остаются около 800 тысяч сотрудников разных ведомств, причем около 450 тысяч, среди них и авиадиспетчеры, не могут прекратить работать или временно где-нибудь подработать. Они продолжают работать без зарплаты.
Питер Даффи говорит, что канадцы продолжат поддерживать американских коллег.
Финансирования американские госорганы лишились из-за того, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, отказываются выделить деньги на строительство стены на мексиканской границе.
А сторонники Трампа, соответственно, отказывается подписывать бюджет без этой статьи расходов.
Но без Демпартии в сенате Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.
Переговоры между демократами и Трампом ни к чему не привели. В конце прошлой недели президент заявил, что готов к "шатдауну" на месяцы и даже годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены.
Демократы ответили, что на стену не выделят ни цента.