Власти Турции - Трампу: союзники не общаются в "Твиттере"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турция регулярно проводит маневры на границе с Сирией, недалеко от поселений сирийских курдов

Турецкие власти скептически отнеслись к угрозе президента США разрушить экономику Турции, если Анкара нанесет удар по сирийским курдам, воевавшим против экстремистов вместе с войсками США.

"Вы ничего не добьетесь угрозами турецкой экономике", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы видим, что господин Трамп оказался в трудной ситуации. На него оказывается серьезное давление, - сказал глава турецкого МИД. - Мы знаем, что его последний твит - это сигнал политикам в США. Однако, как я говорил в прошлом, стратегические партнеры и союзники не общаются в "Твиттере" и в соцсетях. Мы должны продолжить обсуждение в двустороннем порядке".

Турецкие власти считают Отряды народной самообороны сирийских курдов террористической организацией, однако американские военные сотрудничали с курдами в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Когда Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, его обвинили в том, что он бросает курдов на произвол судьбы, так как Анкара ранее не раз грозилась нанести по ним удар.

В начале года турецкие военные провели операцию по вытеснению курдов из удерживаемого ими города Африн на границе с Турцией. Пентагон несколько раз призывал стороны прекратить конфликт и сосредоточиться на самой важной задаче - борьбе с ИГ.

Чем грозил Трамп?

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара решится атаковать позиции курдов в Сирии после вывода американских военных из этой страны.

В двух твитах, которые Трамп опубликовал в минувшее воскресенье, также говорится, что и курды не должны провоцировать Турцию.

В понедельник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын также в "Твиттере" назвал фатальной ошибкой попытку приравнять к сирийским курдам Рабочую партию Курдистана, находящуюся в американском списке террористических организаций.

"Террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает от США соблюдения договоренностей о стратегическом партнерстве и не хотят, чтобы они были омрачены террористической пропагандой", - заявил в понедельник Калын.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Эр-Рияде Майк Помпео, как ожидается, обсудит иранскую проблему и конфликты в Йемене и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно осуждал политику Вашингтона, поддерживавшего курдских ополченцев в Сирии.

Анкара не раз угрожала атаковать позиции сирийских курдов, а после решения США вывести свои войска из Сирии эти угрозы стали звучать еще чаще. Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию против курдов на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже.

Госсекретарь США Майк Помпео сейчас находится в Эр-Рияде - это один из пунктов его ближневосточного турне, в ходе которого он пытается сгладить впечатление от первоначальных заявлений Трампа и заверить союзников США в регионе в том, что никаких негативных последствий вывода американских сил из Сирии для них не будет.

Что говорит Трамп

Президент США защищает свое решение о выводе американских войск из Сирии. Он утверждает, что борьбу с ИГ можно будет продолжать вести с воздуха.

Он также отметил, что настало время вернуть американских военных домой, даже если это решение на руку России, Ирану и Асаду.

Трамп не уточнил, какие именно экономические меры США могут принять в случае, если Турция решится на атаку позиций курдов в Сирии.

В августе США ввели в отношении Анкары санкции и ограничительные пошлины после того, как в стране был задержан американский пастор Эндрю Брансон.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Анкара не раз угрожала атаковать позиции сирийских курдов, а после решения США вывести свои войска из Сирии эти угрозы стали звучать еще чаще

Санкции привели к резкому снижению курса турецкой лиры. Проповедник Эндрю Брансон был освобожден в октябре.

Трамп также упомянул о создании 20-мильной зоны безопасности. Об этом, как сообщает корреспондент Би-би-си Барбара Плетт Ашер, Помпео пытается договориться в ходе своего ближневосточного турне.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын написал в "Твиттере", что ожидает от США уважения стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном.

"Террористы не могут быть для вас партнерами или союзниками", - заявил он.

Вывод войск

Президент Трамп привел в замешательство своих союзников, когда в декабре объявил о решении вывести американские силы из Сирии с территории, которую контролируют курдские силы.

Поначалу, объявляя 19 декабря о выводе американского контингента из Сирии, Трамп заявил, что они уходят полностью и прямо сейчас. Сообщалось, что на вывод группировки в две тысячи военных Белый дом отвел 30 дней.

С решением Трампа свернуть военную операцию в Сирии даже в его собственной администрации согласились далеко не все. Тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис 20 декабря написал Трампу письмо с просьбой об отставке.

Спецпосланник Трампа Бретт Макгурк, координировавший борьбу с группировкой "Исламское государство", также подал в отставку в знак несогласия с решением Трампа.

В конце декабря Трамп уже объявил, что вывод американских войск из Сирии не будет быстрым.

Вывод войск США начался на прошлой неделе. Из Сирии была вывезена часть военной техники, однако число американских военных в Сирии пока остается прежним.

Сколько военных США в Сирии?

По официальным данным, на территории Сирии находится около двух тысяч военнослужащих США, хотя реальная цифра может быть больше.

Сухопутные войска США впервые появились в Сирии осенью 2015 года, когда бывший в то время президентом Барак Обама направил туда небольшую группу спецназовцев для подготовки и обучения курдских повстанцев, сражавшихся с боевиками ИГ.

Американцы сделали это с большой неохотой после того, как несколько попыток вооружить различные группировки, воевавшие против ИГ, окончились полным фиаско.

Со временем численность американских войск в Сирии постепенно увеличивалась, а на северо-востоке страны была создана сеть баз и аэродромов.