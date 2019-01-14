Москва - Японии: признайте Курилы российскими, инвестируйте, отмените визы

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Главы МИД России и Японии провели в понедельник первый раунд переговоров по вопросу заключения мирного договора между двумя странами. На 22 января запланированы переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил по итогам встречи в Москве глава МИД Японии Таро Коно.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Японии об ускорении процесса по перемирию.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор после окончания Второй мировой войны из-за того, что Япония требовала возвращения Курильских островов. После переговоров Путина и Абэ в ноябре 2018 года было принято решение придумать новый механизм заключения мира между двумя странами.

Русская служба Би-би-си рассказывает, о чем, по словам главы российского МИД, шла речь на первых переговорах о заключении мирного договора.

1. Глава МИД Японии Таро Коно отказался от совместной пресс-конференции

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала отказ от пресс-конференции по итогам переговоров "странным и противоречивым".

Японские дипломаты заявили, что не отказывались от пресс-конференции, но не считают ее уместной. "Мы проводим переговоры, а не обычную встречу. Я не слышал о том, чтобы во время переговоров проводились пресс-конференции", - сказал представитель японского МИД телеканалу NHK.

В начале встречи глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что хотел бы "интенсивно обсудить мирный договор", но раскрывать подробности японской позиции по этому вопросу отказался.

Позднее он сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся 22 января.

Подробности о ходе первых переговоров по мирному договору журналистам рассказывал один Лавров.

2. Россия требует от Японии признать ее суверенитет над всеми спорными островами

Япония должна признать, что Курильские острова принадлежат России, без этого не может быть прогресса в обсуждении мирного договора, заявил Лавров. По его словам, признание Японией Курил - "базовая позиция России, которая не обсуждается".

По словам Лаврова, у России и Японии остаются существенные разногласия по этой теме, однако обе стороны понимают, что необходимо кардинально улучшать отношения.

3. Москва хочет "прорывных" экономических проектов на Курилах

Несколько лет назад Россия и Япония договорились о совместной экономической деятельности на Курилах. Лавров рассказал, что страны наметили пять проектов, но "не в самых прорывных областях". По словам главы российского МИД, сегодня экономическая деятельность на островах реализуется "в очень-очень скромных, невпечатляющих размерах".

"Мы сегодня привлекли внимание наших японских коллег и договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение", - заявил Лавров.

4. Россия предлагает полностью отменить визы для въезда в Японию

Нет никаких препятствий для полного перехода на безвизовый режим между Россией и Японией, сказал Лавров. Он назвал либерализацию поездок россиян в Японию "нашей глобальной целью". Начать процесс либерализации Лавров предложил с поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо - ближайшего к России японского острова.

5. США не должны вмешиваться в процесс переговоров России и Японии

Несколько дней назад советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что США должны быть заинтересованы в заключении мирного договора между Россией и Японией, поскольку это поможет "сдерживанию Китая".

"Это возмутительное высказывание. Мы сегодня об этом со всей откровенностью сказали", - заявил Лавров по итогам переговоров.

Он также рассказал, что на переговорах обсуждалось развитие американской системы ПВО на японской территории. По словам Лаврова, действия США направлены на милитаризацию японского региона и создают риски для безопасности России и Китая.

"Мы поинтересовались, вообще насколько Япония самостоятельна при такой зависимости от США, и нас заверили, что Япония будет принимать решения из своих национальных интересов, на что мы и надеемся", - сказал Лавров.

Проблема мирного договора России и Японии

После капитуляции Японии во Второй мировой войне СССР включил в свой состав всю территорию Сахалина и Курильских островов, которые раньше принадлежали Японии. В 1951 году Советский Союз и Япония не смогли подписать мирный договор в том числе из-за того, что в нем не было положения о том, что Сахалин и Курилы переходят в состав России.

Токио считает, что острова должны относиться к префектуре Хоккайдо на основании российско-японского трактата о торговле и границах 1855 года. После того как СССР включил Курилы в свой состав, японское население островов было депортировано. Токио заявляет, что депортированные жители были лишены собственности и утратили возможность заниматься рыбным промыслом.

Москва же заявляет, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними бесспорен. Сейчас население Курильских островов составляет около 20 тысяч человек. На островах располагается российская военная часть и пограничные поселения.

В январе 2019 года японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал "поставить точку" в споре России и Японии по поводу Курильских островов.