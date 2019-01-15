Трамп заказал 300 бургеров для приема в Белом доме

Media playback is unsupported on your device Тысяча бургеров на ужине в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заказал более 300 бургеров к встрече с футболистами университетского клуба Clemson Tigers, посетовав на то, что в Белом доме не хватает поваров из-за продолжающегося "шатдауна".

Также президент заказал из ресторанов быстрого питания пиццу и жареный картофель фри.

"Все из-за "шатдауна"... Нам пришлось заказать фастфуд, и я лично оплатил этот заказ", - сказал Дональд Трамп журналистам.

Нынешний "шатдаун" - приостановка работы госучреждений США, вызванная отсутствием финансирования - стал самым долгим в истории страны.

Финансирования американские госорганы лишились из-за того, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, отказываются выделить деньги на строительство стены на мексиканской границе. А сторонники Трампа, соответственно, отказываются подписывать бюджет без этой статьи расходов.

Рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день, был побит в минувшую субботу.

Пока он продолжается, без зарплаты остаются около 800 тыс. сотрудников разных ведомств, причем более половины из них, в том числе и авиадиспетчеры, не могут прекратить работать или временно где-нибудь подрабатывать.

Эти люди продолжают работать без зарплаты. Часть сотрудников, в том числе и часть обслуживающего персонала Белого дома, ушла в неоплачиваемый отпуск.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Футболисты Clemson Tigers на прошлой неделе выиграли Национальный чемпионат по футболу среди учащихся колледжей

"У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много жареного картофеля - в общем, вся наша любимая еда", - сказал Трамп перед ужином с футболистами в Белом доме.

Когда Трампа спросили о его любимом фастфуде, Трамп сказал, что ему нравится все.

"Если это американское, то мне это нравится. Это все американская еда", - ответил Трамп.

Президент не уточнил, во сколько ему обошелся заказ, он только подчеркнул, что не хотел переносить встречу с футболистами из-за затянувшегося "шатдауна".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп известен как большой поклонник фастфуда

Ранее в понедельник, на встрече с фермерами в Новом Орлеане, Трамп пообещал добиваться строительства стены на границе с Мексикой.

"Когда речь идет о безопасности американского народа, я никогда не отступлюсь", - подчеркнул Трамп.

В понедельник Пентагон сообщил о решении продлить пребывание военных на границе с Мексикой до конца сентября 2019 года, хотя изначально предполагалось, что они будут находиться там только до конца декабря 2018 года.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Трамп не уточнил, во сколько ему обошелся заказ

Решение об отправке войск на границу для борьбы с нелегальными мигрантами было одобрено ушедшим в отставку министром обороны Джеймсом Мэттисом в октябре 2018 года по инициативе Трампа.

В настоящее время на границе с Мексикой находится несколько тысяч американских военнослужащих.