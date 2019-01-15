Губернаторы в замешательстве. Они не знают, как выполнять программу Путина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие российские губернаторы считают задачи по развитию, поставленные Москвой, слишком амбициозными

Новые майские указы президента Путина принесли регионам новые проблемы. Губернаторы в растерянности: Москва дает больше денег, но требует выполнения слишком амбициозных задач. Кроме того, не все можно решить деньгами, считают они.

Майские указы 2012 года, которые определяли цели и задачи развития российской экономики до 2018 года, привели к неприятным последствиям: многим регионам для их выполнения пришлось увеличить расходы. В результате регионам пришлось влезть в долги, что привело к серьезным финансовым проблемам. И федеральным властям в итоге пришлось разрабатывать специальные меры поддержки и рефинансирования долгов.

В этот раз главы регионов, опрошенные Русской службой Би-би-си на Гайдаровском форуме, по поводу финансов спокойны. Москва пообещала оплатить расходы на 90-95% для регионов-доноров и на 95-99% для регионов, которые получают дотации из федерального бюджета. Об этом заявил еще в сентябре первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Но теперь появилась другая проблема: в обмен на финансирование центр требует от регионов выполнения задач, которые большинство губернаторов называют амбициозными. Как их выполнять - непонятно, поделились опасениями с Би-би-си несколько глав регионов.

Чего боятся губернаторы?

Где-то центр помогает регионам разработать свою стратегию, а где-то - просто навязывает свою позицию, говорит Би-би-си губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Программ такого масштаба с таким финансированием, такой сложности и такого охвата у нас по большому счету еще не было. Когда запускается такой механизм, то возникает много вопросов", - объясняет Решетников.

В пример он приводит здравоохранение: чтобы выполнить цели по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, "нам нужно довести по сути инициативу с указа президента до понимания, как устроено взаимодействие конкретного участкового врача и кардиолога".

По его словам, у центра есть модель реализации стратегии для регионов. Но регионы хотят адаптировать ее под себя, так как у каждого региона разные стартовые условия и возможности, объясняет Решетников. Фактически от региона требуется написать свою стратегию развития. Но далеко не везде есть для этого специалисты, считает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Губернатор Пермского края Максим Решетников считает, что у каждого региона разные возможности для выполнения указов Путина

Для регионов важно понимать, какие цели от них требуют количественно и качественно, говорит глава Орловской области Андрей Клычков. "Самый большой риск, который мы сейчас видим - это не до конца проработанный вопрос по методологии и определению понятий", - считает он.

"Орловская область получит 3 млрд рублей на 2019 год. Мы должны не просто так направить деньги в оборудование или создание чего-то, мы должны цель выполнить", - сетует губернатор.

У Орловской области, по словам Клычкова, уже была принята стратегия развития до 2035 года. Ее адаптировали в соответствии с национальными проектами, но ее основой остается развитие человеческого капитала. При этом, жалуется губернатор, в регионе низкая заработная плата, и люди массово уезжают в Москву.

Москва ужесточила контроль за выполнением задач, стоящих перед регионами, и расходом средств. "Все завели сейчас, систематизировали, упорядочили, ввели более жесткий контроль, выстроили систему финансирования", - перечисляет глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Но отношения с центром стабильные, оговаривается он. По его мнению, в плане целей и задач, стоящих перед регионом, мало что поменялось. "Они называются национальные проекты, а на самом деле это то же самое, что мы выполняли", - поясняет он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов говорит, что есть ряд показателей, которых нельзя достичь просто деньгами из бюджета. Например, повышение продолжительности жизни. "Продолжительность жизни - это образ жизни. Снижение алкоголизации - это не бюджет", - объясняет губернатор.

Он также рассказывает о совместной работе между регионами и центром над "амбициозными целями". "Если на каком-то участке расслабиться, то будет риск", - говорит он. Но, по его словам, центр и регионы друг другу ничего не навязывают, а пытаются прислушаться друг к другу.

Власти предлагают помощь регионам

"Мы выстраиваем вертикальную систему управления теми задачами, изменениями, которые поставил президент", - так описал первый вице-премьер Антон Силуанов взаимодействие регионов и центра. По его словам, каждый должен знать, за что отвечает - это принципиальное отличие нового управленческого подхода.

При этом Силуанов оговорился, что 60% задач, поставленных в указе, относится к компетенции регионов.

В интервью "Коммерсанту" 15 января он уточнял, что федеральные власти не будут, как раньше, за невыполнение целей уменьшать объем финансовой помощи регионам. "Теперь за исполнение общенациональных задач будут отвечать губернаторы персонально, как, впрочем, и все члены правительства", - заявил Силуанов в интервью газете.

Правообладатель иллюстрации TASS/ZEUS Image caption Новые майские указы Владимир Путин подписал в день своей инаугурации

На Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова успокаивала губернаторов и рассказывала, какие льготы предлагает федеральный центр для выполнения новых нацпроектов.

К примеру, объявила о мерах по поддержке демографии на Дальнем Востоке. В частности, пообещала льготную ипотеку под 5% для семей, где в этом году родится второй или последующий ребенок.

Голикова также заявила, что правительство будет уделять внимание повышению производительности труда для людей старшего возраста и изменению рынка труда - например развитию дистанционных рабочих мест и занятости на дому.

О дискуссии между центром и регионами в вопросе снижения бедности сказал министр труда Максим Топилин.

По его словам, чтобы полностью ликвидировать бедность в России, нужно 800 млрд рублей - если каждый рубль из этой суммы попадет в семью, у которой есть дефицит ресурсов.

Однако для того, чтобы добиться на практике снижения бедности в два раза, как зафиксировано в майском указе, нужно, чтобы эту задачу приняли регионы, говорит он.

Владимир Путин подписал новый "майский" указ в день своей инаугурации 7 мая 2018 года. Это набор целей для социального, экономического и научно-технического развития России на следующие шесть лет. План разбит на 13 национальных проектов, а те, в свою очередь, на более чем 70 федеральных проектов.

Лишь на проекты в сфере образования, здравоохранения и науки в ближайшие шесть лет потратят 6,5 трлн рублей, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Для каждого проекта разрабатывается свой паспорт. Представители регионов принимают участие в обсуждении национальных проектов и их адаптации под свой регион в рамках рабочих групп при государственном совете.