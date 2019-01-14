Миллионы китайских резюме выложили в интернет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В прошлом году хакеры похитили данные клиентов китайских железных дорог, сообщают СМИ

База с рабочими резюме 200 миллионов граждан Китая оказалась в свободном доступе в интернете.

Как следует из заявления фирмы Hackenproof, чьи специалисты обнаружили базу, она не была защищена даже простейшим паролем и содержала подробную информацию, в том числе имена, номера телефонов, адреса электронной почты и множество других персональных данных.

По мнению аналитиков, данные были получены с нескольких китайских сайтов поиска работы.

Список пострадавших

Как говорится в посте директора Hackenproof по исследованиям Боба Дьяченко, сначала в компании посчитали, что данные попали в интернет из архивов сайта BJ.58.com, где размещают объявления о вакансиях и резюме.

Однако в администрации BJ.58.com это отрицают - соответствующее заявление есть у Hackenproof.

"Мы провели поиск в наших базах и в других местах хранения информации, попавшие в интернет данные были взяты не у нас", - говорится в нем.

"Кажется, что утечка - вина третьей стороны, которая собрала данные с нескольких сайтов, где хранятся резюме", - добавили в BJ.58.com.

Вскоре после того как Дьяченко написал о массиве данных в своем "Твиттере", база пропала с облачного сервера Amazon, где была размещена.

По данным аналитиков, перед этим ее успели скачать 12 раз.

Это не первая крупная утечка личных данных китайских граждан за последние месяцы.

В январе в Пекине был задержан мужчина, которого обвинили в хищении личных данных пяти миллионов пассажиров китайских железных дорог. По мнению аналитиков, хакер получил к ним доступ через систему онлайн-бронирования.

В августе прошлого года китайские полицейские заявили, что расследуют утечку личных данных полумиллиарда клиентов отелей компании Huazhu Group, включая информацию о бронированиях в расположенных по всей стране гостиницах.

К 2018 году, по сообщениям китайских СМИ, около 19% пользователей китайского интернета потеряли аккаунты в соцсетях - либо из-за хакеров, либо из-за того, что сами забыли пароль.