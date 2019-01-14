Миллионы китайских резюме выложили в интернет
База с рабочими резюме 200 миллионов граждан Китая оказалась в свободном доступе в интернете.
Как следует из заявления фирмы Hackenproof, чьи специалисты обнаружили базу, она не была защищена даже простейшим паролем и содержала подробную информацию, в том числе имена, номера телефонов, адреса электронной почты и множество других персональных данных.
По мнению аналитиков, данные были получены с нескольких китайских сайтов поиска работы.
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Список пострадавших
Как говорится в посте директора Hackenproof по исследованиям Боба Дьяченко, сначала в компании посчитали, что данные попали в интернет из архивов сайта BJ.58.com, где размещают объявления о вакансиях и резюме.
Однако в администрации BJ.58.com это отрицают - соответствующее заявление есть у Hackenproof.
"Мы провели поиск в наших базах и в других местах хранения информации, попавшие в интернет данные были взяты не у нас", - говорится в нем.
"Кажется, что утечка - вина третьей стороны, которая собрала данные с нескольких сайтов, где хранятся резюме", - добавили в BJ.58.com.
Вскоре после того как Дьяченко написал о массиве данных в своем "Твиттере", база пропала с облачного сервера Amazon, где была размещена.
По данным аналитиков, перед этим ее успели скачать 12 раз.
Это не первая крупная утечка личных данных китайских граждан за последние месяцы.
В январе в Пекине был задержан мужчина, которого обвинили в хищении личных данных пяти миллионов пассажиров китайских железных дорог. По мнению аналитиков, хакер получил к ним доступ через систему онлайн-бронирования.
В августе прошлого года китайские полицейские заявили, что расследуют утечку личных данных полумиллиарда клиентов отелей компании Huazhu Group, включая информацию о бронированиях в расположенных по всей стране гостиницах.
К 2018 году, по сообщениям китайских СМИ, около 19% пользователей китайского интернета потеряли аккаунты в соцсетях - либо из-за хакеров, либо из-за того, что сами забыли пароль.