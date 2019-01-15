Проект "Чанъэ-4": китайский хлопок дал ростки на Луне

Правообладатель иллюстрации CLEP Image caption У ученых есть опыт выращивания растений на МКС, но на Луне такие опыты никогда не проводились

Семена хлопчатника, доставленные на Луну китайской автоматической станцией "Чанъэ-4", дали ростки, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Это первый опыт эксперимента по выращиванию растений на Луне. Ранее эксперименты по выращиванию растений в условиях низкой гравитации и высокой радиации не проводились.

На переданных зондом снимках видны проросшие семена хлопчатника, которые аппарат доставил на лунную поверхность.

Всего для эксперимента на Луну в герметичном контейнере были доставлены образцы шести биологических видов, в том числе семена картофеля, рапса, растения резуховидка Таля (arabidopsis) и личинки шелкопряда.

Исследователи хотят проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения с помощью фотозинтеза будут преобразовывать его в кислород.

У ученых есть опыт выращивания растений на МКС, но такие опыты никогда не проводились на Луне.

Если эксперимент удастся, это будет означать, что астронавты потенциально смогут выращивать урожай для собственного пропитания, это в перспективе может сократить необходимость в числе возвращений на Землю для пополнения запасов продовольствия.

Эти возможности могут быть использованы во время длительных миссий, например, во время полета к Марсу, который займет около 2,5 лет.

Image caption В ходе экспримента зонд отправил на Землю уже около 170 снимков

Это первый полет к Луне станции "Чанъэ-4". 3 января китайский зонд совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, в бассейне Южного полюса Айткен.

Это первая в истории посадка зонда на обратной стороне Луны. На борту станции находится оборудование, необходимое для изучения лунного грунта

Газета "Жэньминь Жибао", орган компартии Китая, опубликовала снимки ростков хлопчатника, сопроводив их комментариями о том, что Китаю удалось первым провести биологический эксперимент на Луне.

Австралийский астроном Фред Уотсон назвал новость о проросшем хлопчатнике очень хорошей.

"Это означает, что, скорее всего, не существует никаких непреодолимых препятствий для выращивания урожая на Луне в искусственных условиях", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации CLEP Image caption "Чанъэ-4" стал первым зодном, прилунившимся на обратной стороне спутника Земли

"Я думаю, что есть большой интерес в использовании Луны в качестве перевалочного пункта, например, для подготовки к полетам на Марс", - замечает Уотсон.

Разработчик этого проекта профессор Се Гэнсинь сказал в интервью гонконгской газете South China Morning Post, что такие эксперименты помогут составить представление о возможностях выживания человека в космосе.

"Выращивание этих растений в условиях низкой гравитации позволит нам собрать необходимые данные для создания нашей будущей космической базы", - сказал Се Гэнсинь.

В ходе эксперимента зонд отправил на Землю уже около 170 снимков, в том числе видео и панорамные снимки с места посадки.