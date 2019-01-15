В Беларуси открыли первую криптобиржу

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Проект Currency.com, зарегистрированный в белорусском Парке высоких технологий, заявил 15 января об открытии первой в Беларуси регулируемой криптовалютной биржи.

Криптобиржа предоставит трейдерам возможность торговать и инвестировать в традиционные финансовые инструменты с помощью как криптовалют, так и обычных денег.

Как это будет работать

Платформа Currency.com выпустит свыше 10 тысяч токенизированных активов, сообщается в пресс-релизе.

Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости традиционных финансовых инструментов (акции, индексы, сырье). Пользователи смогут покупать эти токены, используя как криптовалюты, так и фиатные валюты, т.е. обычные деньги.

С первого дня работы будет доступно свыше 150 видов токенов.

В число активов, которыми будут обеспечены токены, войдут акции (Amazon, Apple, Volkswagen и Coca-Cola), индексы (Dow Jones 30, S&P 500 или Nasdaq 100), драгоценные металлы и сырье (золото, серебро, платина, палладий, нефть Brent и другие).

Хайп ушел

Проект получил инвестиции от Larnabel Ventures семьи российских миллиардеров Гуцериевых и компании VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени. Сумма инвестиций официально не раскрывается.

"Мне кажется, что реализация этого проекта запоздала на полтора-два года. Максимальный хайп на теме криптовалют пришелся на конец 2017 года, и я думаю, что участники этой индустрии именно тогда делали основные деньги", - комментирует Вадим Иосуб, финансовый аналитик компании Альпари.

"Сейчас стоимость криптовалют с максимумов декабря 2017 года упала в среднем в 5-6 раз; общественный интерес к этой теме тоже сильно упал. И падение интереса - в простом, материальном смысле - это падение оборотов сделок, падение объемов. Больших денег на этой теме сейчас не заработаешь", - считает Иосуб.

Currency.com получил лицензию в соответствии с нормами декрета "О развитии цифровой экономики", подписанного президентом Александром Лукашенко в конце 2017 года.

Президентский декрет легализовал в Беларуси не только биржи криптовалют, но и майнинг, а также проекты на блокчейне. Для криптовалютных проектов действует льготное налогообложение до 2023 года.

После подписания декрета число резидентов Парка высоких технологий резко выросло: к ноябрю 2018 число компаний увеличилось до 388, причем 50% из них стали резидентами в 2018 году. Тем не менее, как отмечали местные юристы, в этой сфере сохраняются определенные трудности. Отчасти они объясняются тем, что в Беларуси пока нет правоприменительной практики в области криптовалютных технологий.

Как подсчитал "Форбс", по данным на июнь 2018 года в мире работали около 200 активных криптовалютных бирж. Среди стран в плане легализации этой сферы больше всего продвинулись Австралия, Сингапур и Швейцария - в этих государствах узаконены и криптовалюты, и криптобиржи.