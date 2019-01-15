Настя Рыбка и Алекс Лесли получили условный срок в Таиланде

Правообладатель иллюстрации NAStya rybka Image caption В тайской тюрьме Настя Рыбка провела девять месяцев

"Секс-тренеры" Настя Рыбка и Алекс Лесли, как они сами себя называют, давшие старт расследованию Навального о Дерипаске и Приходько, почти 11 месяцев провели в тайской следственной тюрьме. В итоге они признали себя виновными, хотя раньше отказывались сделать это.

Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде приговорены судом в Паттайе к условным срокам и фактическому заключению, равному уже отбытому в тюрьме сроку, передает из зала суда корреспондент РИА Новости.

В ближайшее время они будут депортированы в Белоруссию и Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтана Фини.

За что задержали

В конце февраля 2018 года "секс-тренер" Кириллов (Алекс Лесли) был задержан в одной из гостиниц Паттайи - тайская полиция посчитала, что они с Вашукевич (Настей Рыбкой) работают в стране без разрешения.

Выездные тренинги в Таиланде - популярный в России способ бизнеса коучей и тренеров, правоохранители интересуются такими случаями очень редко. Учеников отпустили, а те, кто помогал организовывать тренинг (это последовательница Лесли Настя Рыбка и еще восемь участников) оказались в тайской тюрьме.

Они боялись экстрадиции в Россию и просили помощи у американского посольства - Настя Рыбка обещала передать американцам важные сведения о вмешательстве России в выборы президента США, которые ей якобы удалось узнать во время общения с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Вашукевич говорила, что у нее якобы есть около 16 часов аудиозаписей, свидетельствующих о том, что бизнесмен якобы обсуждал планы вмешательства России в американские выборы. Она требовала в обмен на них политическое убежище, но позже перестала делать такие заявления.

В апреле двух обвиняемых осудили за незаконную работу на территории Таиланда и выдворили в Россию. Остальным ужесточили обвинение и инкриминировали предоставление услуг сексуального характера.

Кто такие Лесли и Настя Рыбка

Суд над участниками секс-тренинга начался летом. Тогда подсудимые отрицали обвинения в сутенерстве. Они заявляли о своей невиновности на заседаниях в июле и августе. Сейчас же Настя Рыбка и Алекс Лесли признали себя виновными в суде.

Кириллов - автор многих книг о секс-игре и соблазнении, он ведет тренинги для мужчин и женщин, уча их сексуально раскрепощаться. Кириллов родом он из Витебска, учился на программиста на мехмате МГУ. Вашукевич также белорусская гражданка.

"Инстаграм" ученицы Лесли Насти Рыбки и ее книга о соблазнении олигарха стали отправной точкой расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о возможных совместных путешествиях вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Дерипаски с девушками на яхте.

Вскоре после публикации расследования у Рыбки и Лесли начались проблемы. Незадолго до их ареста в Таиланде Дерипаска подал на обоих в суд и позже отсудил 1 млн рублей.

Расследование ФБК вышло 8 февраля. В нем рассказывается об отдыхе у берегов Норвегии на яхте, на которой находились люди, похожие на Дерипаску и Приходько, а также автор блога и книги о соблазнении миллиардеров под псевдонимом Настя Рыбка.

Свои утверждения Навальный подкрепил публикациями Насти Рыбки в "Инстаграме", отрывками из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера", а также данными трекинговых сервисов. Оппозиционер заявил, что расценивает совместное времяпрепровождение миллиардера и чиновника как коррупцию.

Дерипаска, в свою очередь, называл расследование ФБК "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации".