Суд в Гааге оправдал бывшего президента Кот д'Ивуар

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лоран Гбагбо обвинялся в преступлениях против человечности

Международный уголовный суд в Гааге признал невиновным в преступлениях против человечности бывшего президента Кот д'Ивуар Лорана Гбагбо.

Обвинения против бывшего президента были выдвинуты в связи с волной насилия, охватившей Кот д'Ивуар после выборов в 2010 году, в результате которой погибли три тысячи человек. Еще полмиллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Гбагбо был задержан в 2011 году в президентском бункере при помощи французских войск и миротворцев ООН, которые поддерживали избранного президента Алассана Уаттара, чью победу на выборах Гбагбо отказывался признавать.

Лоран Гбагбо стал первым бывшим лидером страны, представшим перед судом в Гааге.

Суд постановил, что Гбагбо не виновен, так как обвинение не смогло представить достаточных доказательств, и объявил, что Гбагбо должен быть немедленно освобожден.

Судья Куно Тарфуссер заявил, что сторона обвинения не смогла продемонстрировать, что выступления Гбагбо были приказом или призывом к насилию.

Сторонники Гбагбо в зале суда ликовали и аплодировали решению.

По словам некоторых наблюдателей, этот вердикт может подорвать репутацию Международного уголовного суда.

Марк Керстен, автор книги "Юстиция и конфликт" (Justice in Conflict), заявил в интервью Би-би-си, что многие теперь опасаются, что этот суд признает виновными лишь бывших повстанцев, а обвиненные в преступлениях бывшие лидеры стран останут на свободе.