В рейтинге городов Нижний Новгород оказался выше Москвы, Лондона и Парижа. Как?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Нижнем Новгороде менее полутора миллионов человек

Жить в Нижнем Новгороде комфортнее, чем в Париже, Лондоне, Нью-Йорке или Риме, следует из рейтинга, составленного сербским сайтом Numbeo.com.

"Предположу, что Нижний Новгород попал в рейтинг Numbeo благодаря чемпионату мира по футболу. Город к чемпионату преобразился", - прокомментировал результаты исследования глава города Владимир Панов.

Русская служба Би-би-си проверила, каким образом российскому городу с населением 1,3 млн человек и средней зарплатой 32 тысячи рублей (477 долларов) в месяц удалось обойти несколько богатейших мегаполисов планеты, а также оказаться на 82 строки выше Москвы.

Всего в рейтинг попали 226 городов. Пять из них - российские

1. Канберра, Австралия

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108. Майами, США

109. Нижний Новгород, Россия

110. Торонто, Канада

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140. Нью-Йорк, США.

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163. Лондон, Великобритания

164. Париж, Франция

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181. Гватемала, Гватемала

182. Санкт-Петебург, Россия

183. Стамбул, Турция

184. Куала-Лумпур, Малайзия

185. Рим, Италия

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190. Скопье, Македония

191. Москва, Россия

192. Киев, Украина

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198. Лахор, Пакистан

199. Екатеринбург, Россия

200. Ханой, Вьетнам

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205. Мехико, Мексика

206. Новосибирск, Россия

207. Коломбо, Шри-Ланка

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226. Каракас, Венесуэла

Источник: numbeo.com

Что не так с рейтингом?

Есть несколько причин, которые заставляют усомниться в том, что рейтинг отражает реальное положение дел с качеством жизни в разных городах мира. Они кроются в методологии, по которой был рассчитан индекс качества жизни.

Во-первых, Numbeo - это краудсорсинговая платформа для сбора данных о стоимости жизни. Иными словами, внести данные о цене на товары и услуги (от билетов в кино до бутылки пива местного разлива или стоимости аренды жилья) может любой пользователь. Чем меньше город, тем меньше для него оценок и тем ниже вероятность, что они будут адекватно отражать реальность.

Чтобы зарегистрироваться на сайте Numbeo, достаточно оставить адрес своей электронной почты или залогиниться через Google или Yahoo! Никакой проверки того, действительно ли вы живете или хоть раз бывали в городе, который вы указали своим, не предусмотрено.

Во-вторых, часть важных составляющих индекса, определяющих уровень комфорта, - например, оценка здравоохранения или безопасности - основана на интернет-опросах пользователей сайта. При этом не уточняется, являются ли эти пользователи жителями города, туристами и бывали ли они там хотя бы раз в жизни.

Также интернет-опросы считаются менее надежной методикой, чем, к примеру, полевые социологические, в силу анонимности участников и опять же неопределенности их географического положения.

В результате применения этого подхода Нижний Новгород занял шестое место в мире по уровню развития здравоохранения, оказавшись в компании крупных и не очень городов Западной Европы, Южной Кореи, Канады и США. Кроме того, он на 23-м место по безопасности (сразу после датского Копенгагена).

В-третьих, есть вопросы и к другим составляющим индекса (и авторы рейтинга их сами признают). В частности, методология предполагает, что среднестатистическому человеку будет комфортнее жить в городе с умеренным климатом и низкой влажностью.

"Некоторые люди предпочитают более холодный климат, тогда как другие предпочитают более теплый климат, а некоторым людям нормально [живется] в условиях повышенной влажности", - признает автор пояснения к расчету погодного индекса и призывает не относиться к нему слишком серьезно.