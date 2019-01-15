Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие перекрывали дороги, поджигая покрышки

В Зимбабве в ходе протестов против двукратного повышения цен на бензин погибли несколько человек в то время, как президент страны Эммерсон Мнангагва находится с официальным визитом в России, обсуждая участие российского бизнеса в добыче алмазов.

Массовые демонстрации прошли в городах Хараре и Булавайо.

Люди перекрывали дороги с помощью баррикад из горящих покрышек, сотни человек были арестованы. В Хараре по меньшей мере 13 человек получили огнестрельные ранения, сообщает Франс пресс со ссылкой на ассоциацию врачей-правозащитников в Зимбабве.

Министр национальной безопасности Оуэн Нкубе подтвердил гибель нескольких демонстрантов, но не уточнил их количество. Он возложил ответственность за произошедшее на оппозицию и правозащитные группы. Нкубе побещал, что будет проведено всестороннее расследование.

Президент страны Эммерсон Мнангагва вечером 12 января заявил, что увеличение цен на бензин связано с нехваткой топлива, вызванной ростом потребления бензина и его нелегальной торговлей в крупных масштабах.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Для восстановления порядка были привлечены военные

Стоимость бензина выросла с 1,24 до 3,31 доллара за литр, а стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,36 до 3,11 доллара.

Страна переживает затяжной кризис, начавшийся еще во время правления предыдущего президента Роберта Мугабе, смещенного с поста в ноябре 2017 года. С начала 2000-х годов зимбабвийский доллар обесценился во много раз.

Государственные облигации или, как их называют "боллары", которые используются наравне с местной валютой, также существенно подешевели, потому что у страны недостаточно иностранной валюты для поддержки их ценности. Предполагалось, что их стоимость будет эквивалента американскому доллару, но на деле она гораздо ниже.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Хараре закрыты многие магазины и предприятия, откликнувшиеся на призыв о трехдневной забастовке

Производимых зимбабвийскими компаниями товаров не хватает не только для экспорта, но и для внутреннего потребления, поэтому притока валюты в страну недостаточно. Страна больше импортирует, чем экспортирует, а расплачиваться за поставки нечем.

В Хараре многие компании откликнулись на призыв профсоюзов и оппозиционных сил о проведении трехдневной забастовки и в ближайшие дни будут закрыты.

Анализ

Корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг

Жители Зимбабве знали, что им придется непросто. Об этом их предупреждало собственное правительство. Власти заявили, что из-за ошибок времен правления Мугабе экономика оказалась в кризисе, государство стало банкротом, а для решения ситуации требуются жесткие реформы.

Но, похоже, за несколько сумбурных месяцев новые лидеры Зимбабве растратили свой кредит доверия и доброй воли.

Из-за неумелого подхода властей к разрешению кризиса с нехваткой валюты и последовавшего затем внезапного ошеломительного увеличения цен на топливо многие жители остались без средств к существованию.

Но есть и не столь очевидные причины, заставившие зимбабвийцев выйти на улицы: они считают, что экономические невзгоды никак не затронули власть имущих. Более того, по мнению протестующих, коррупционные группировки в составе правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт, возможно, даже получают финансовую выгоду от возникшего экономического хаоса.

Президент и члены правительства пользуются бизнес-джетами и закупают новые автомобили, призывая при этом жителей пользоваться велосипедами для экономии денег. Все это разительно отличается от ситуации десятилетней давности, когда правительство национального единства вытаскивало Зимбабве из аналогичного кризиса. В той ситуации министры согласились на существенное сокращение своих зарплат.

Власти говорят, что в произошедшем насилии виноваты оппозиция и правозащитные организации. Однако терпение жителей на исходе. И новое Зимбавбе, которое должно было восстать из пепла эры правления Мугабе, все больше и больше напоминает старое Зимбабве.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Эммерсон Мнангава возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве

Несмотря на гибель людей в ходе столкновений с полицией, лидер страны Эммерсон Мнангава не стал отменять свой первый официальный визит в Россию, за которым последует его вояж по странам Азии.

Отъезд президента возмутил оппозицию и многих жителей страны, заявляющих, что в такой трудный момент ему следовало отменить поездку и заняться разрешением кризисной ситуации.

В интервью РИА-Новости президент Зимбабве сказал, что надеется на более тесное двусторонее сотрудничество в таких сферах, как горнодобывающая отрасль (в частности добыча алмазов), сельское хозяйство, туризм, машиностроение.

Также, по его словам, он намерен обсудить вопрос предоставления стране российских кредитов.

Алмазы Зимбабве

Сергей Козловский, Би-би-си

Президент Мнангагва пригласил в Зимбабве российскую алмазодывающую компанию "Алроса", которая приостановила геологоразведку в африканской стране в 2016 году. Тогда Зимбабве руководил Роберт Мугабе, который занимал этот пост в течение 30 лет.

При Мугабе экономика Зимбабве развалилась. Власти в последние годы методично вытесняли иностранные компании.

Алмазная отрасль не стала исключением: последней каплей для "Алросы" стало решение правительства Мугабе консолидировать отрасль и создать единую госкомпанию. Местный же бизнес - в основном государственный - не может похвастаться хорошими финансовыми результатами.

Сейчас Мнангагва говорит, что российские специалисты высоко оценивают состояние алмазных месторождений Зимбабве. Президент также нахваливает российское оборудование.

"Алроса" приглашение приняла. Детали сотрудничества пока не уточняются. "Алроса" зарегистрировала в Зимбабве дочернюю компанию и планирует в ближайшее время направить в страну геологов и горных инженеров.

Можно точно сказать, что российской компании придется инвестировать немалые деньги: экономика Зимбабве находится в глубоком кризисе. Мнангагва уже заявил, что будет обсуждать вопрос о выделении российских кредитов.

Также Мнангагва предложил российскому бизнесу обсудить разработку месторождений нефти и газа, расположенных на границе Зимбабве с Мозамбиком. Сейчас там работает только австралийская компания Invictus. По словам президента Зимбабве, российские компании могут подать заявки, и власти их рассмотрят.

Мнангагва заявил, что правительство Зимбабве заинтересовано в совместных проектах в гидроэнергетике, угольной промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и в сфере инфраструктуры.

Власти Зимбабве также рассчитывают, что Россия поможет стране модернизировать армию, но закупка российских систем африканскую страну не интересует, сказал Мнангагва.