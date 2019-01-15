Боевики "Аш-Шабаб" совершили нападение на гостиницу в Найроби

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В столице Кении Найроби произошло вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия и взрывчатки.

В районе Вестлэнд, где находится гостиничный комплекс Dusit, были слышны взрывы и стрельба. На парковке горят автомобили.

Ответственность за нападение взяла сомалийская экстремистская группировка "Аш-Шабаб", но каких-либо других подробностей не сообщила.

По словам очевидцев, в нападении участвовали четыре человека.

О количестве пострадавших пока не сообщалось. Неподалеку находятся машины скорой помощи.

Люди покидают место происшествия в сопровождении вооруженных военных. Один мужчина получил огнестрельное ранение в спину.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эвакуацией занимаются военные

Женщина, офис которой находится в соседнем здании, рассказала в интервью агентству Рейтер: "Я услышала выстрелы, а затем увидела, как люди убегают с поднятыми над головой руками. Некоторые из них забежали в банк, чтобы спастись".

В Кении за последние несколько лет произошло несколько терактов, значительную часть которых осуществили боевики "Аш-Шабаб" из соседнего Сомали.

В сентябре 2013 года боевики этой группировки напали на торговый центр Westgate в Найроби, в результате чего погибли 67 человек.

Два года спустя боевики группировки осуществили нападение на университет города Гарисса, убив около 150 человек.

Группировка "Аш-Шабаб" декларирует своей целью создание шариатского государства в Сомали, осуществляя нападения в странах Восточной Африки.