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Тела еще двух погибших обнаружили при разборе завалов на месте взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до четырех человек.

"Обнаружены тела еще двух погибших, все они проживали в квартире номер 58. Это мужчина и женщина. Остается неизвестной судьба еще одного человека", - сообщил агентству Интерфакс начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Найденные являются родителями девушки, которую спасатели пока не нашли, цитирует агентство заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

По словам Бутко, спасатели провели разбор завалов во всех помещениях квартиры, кроме одной комнаты. Сейчас поисково-спасательные работы сконцентрированы на ней. Их планируется закончить во вторник, заявил он.

Всего в разрушенных квартирах проживали 12 человек, из которых семь были спасены. Спасатели долгое время не могли получить доступ к одной из квартир из-за "масштабного завала".

Утром во вторник спасатели обнаружили тело предположительно хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа. Тело первой погибшей - женщины, проживавшей по соседству вместе с мужем и ребенком, - было обнаружено накануне.

Взрыв в многоквартирном доме произошел утром в понедельник, 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного подъезда.

Спасатели эвакуировали из пострадавшего дома 140 человек. Накануне на заседании оперативного штаба было заявлено, что девятиэтажный дом может обрушиться, спасатели проводят работы по укреплению здания.

Основная версия аварии - взрыв газа. По словам представителя штаба по ликвидации последствий аварии, признаков теракта не имеется.

Подобная авария в России стала второй за две недели. Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. Причиной обрушения также признали взрыв бытового газа.