Лавров объявил о приезде в Россию брата Пола Уилана. Оказалось, оговорился

Правообладатель иллюстрации Семейный архив Уилана Image caption Пол Уилан в последнее время работал директором по безопасности в фирме, занимающейся автозапчастями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что брат задержанного по обвинению в шпионаже Пола Уилана находится в России. Сообщение процитировали российские СМИ. Выяснилось, что Лавров оговорился - ни брат Уилана, ни его семья не приезжали в Россию.

"Наши компетентные органы сообщили о тех обстоятельствах, в которых господин Уилан был арестован. Здесь находится его брат, он также ознакомлен с этой ситуацией, ознакомлен с условиями, в которых господин Уилан содержится. Каких-то претензий к этим условиям, по-моему, не существует", - заявил Лавров, комментируя дело Уилана на большой пресс-конференции в Москве.

Сообщение процитировали агентства Интерфакс и РИА Новости, а также газета "Известия" и телеканал "Звезда" с заголовками "Брат задержанного за шпионаж Уилана находится в России, заявил Лавров". Однако брат Пола Уилана Дэвид в ответ на просьбу прокомментировать заявление Лаврова, сказал Би-би-си, что находится в Канаде. "Никто из членов моей семьи не полетел в Россию", - добавил он. - Мы не планируем никаких поездок в Россию. Ни одного члена нашей семьи не было в России с тех пор, как задержали Пола. Вам надо спросить министра Лаврова, почему он думает, что я в России".

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Лавров "отправил" брата Уилана в Москву. Как выяснилось, случайно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила противоречие оговоркой министра. "Случайно, оговорка", - сказала она Би-би-си.

Позднее МИД уточнил, что "брат Уилана не находится в России".

Image caption Брат задержанного ФСБ Пола Уилана отрицает, что приезжал в Россию

Ранее в СМИ появлялась информация, что семья Пола Уилана планирует навестить его в России. В начале недели брат Пола Уилана Дэвид сказал Би-би-си, что эти сообщения недостоверны. "Ни его [Пола] родители, ни родственники не летят в Россию, у нас нет планов лететь в Россию, - сообщил Дэвид Уилан Би-би-си в комментарии по электронной почте. - Если что-то изменится, мы обязательно сообщим СМИ. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы Пол вернулся домой благодаря действиям властей".

Что происходит с делом Уилана

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданина США Уилана задержали в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Бывший морпех и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах, Пол Уилан отрицает обвинения в свой адрес. По его словам, он поехал в Москву на свадьбу к другу. "Я знаю имя друга, но не скажу его из соображений беспокойства за его частную жизнь", - сказал Би-би-си брат Уилана. Семья Пола также уверена в его невиновности.

Затем агентство "Росбалт" сообщило, что Уилана якобы взяли с поличным при получении электронного носителя с секретной информацией. Официально эта информация не подтверждалась, адвокат Уилана Владимир Жеребенков отказался ее комментировать, сославшись на подписку о неразглашении.

Media playback is unsupported on your device Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана

На сайте ФСБ сообщалось лишь то, что в отношении Уилана следственным управлением службы возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), подробностей о сути обвинений не приводилось.

Уилана уже посетил в следственном изоляторе "Лефортово" посол США в Москве Джон Хантсман. Сообщалось, что посол выразил ему поддержку и предложил помощь. Детали происходящего американские власти не разглашают, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь Уилана и его семьи. Адвокат Владимир Жеребенков говорил Би-би-си, что Уилан держится хорошо и не теряет чувства юмора. Защитник позднее сообщил, что апелляцию на арест Уилана рассмотрит 22 января Мосгорсуд.

Глава МИД России в среду впервые с момента задержания Пола Уилана подробно прокомментировал его дело. "Он был задержан в момент конкретного противозаконного действия в гостинице, - сказал Лавров. - Идет следствие. Если ваш вопрос подразумевает то, что его арест может быть связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, то это абсолютно не соответствует действительности. Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным", - добавил министр.

Сообщалось, что у Уилана, который родился в Канаде, но большую часть жизни прожил в США, есть еще канадский паспорт, а также британский и ирландский.

Лавров рассказал, что Уилана в среду посетят ирландские дипломаты. Министр также подчеркнул, что Москва не намерена "вставать в позу", и если получит запрос на консульский доступ от Великобритании, то предоставит его, несмотря на то, что Лондон уже несколько месяцев не пускает российских дипломатов к Сергею и Юлии Скрипалям. "На сегодняшний момент я не слышал, чтобы посольство Великобритании обращалось к нам за разрешением на консульский доступ к Уилану", - добавил Лавров.

При этом в посольстве Великобритании в России заявили Интерфаксу, что официально запрашивали Москву о предоставлении консульского доступа к задержанному Уилану 3 января и повторно 15 января. До сих пор британская дипмиссия ожидает соответствующего разрешения.