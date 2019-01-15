Ранение в Ираке, конфликт с таможней в Катаре. Чем известен новый посол России в ЦАР

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 2003 году Владимир Титоренко, занимавший на тот момент должность посла России в Ираке, получил легкое ранение в результате обстрела российского дипломатического кортежа по дороге из Багдада в Дамаск

Президент России Владимир Путин сменил российского посла в Центральноафриканской республике (ЦАР). Новым руководителем дипмиссии стал Владимир Титоренко, говорится в указе президента.

В 2002-2003 годах Владимир Титоренко был послом России в Ираке. В апреле 2003 года колонна из нескольких автомобилей с дипломатическими номерами, в которых находились эвакуировавшиеся из Ирака российские дипломаты во главе с Титоренко, попала под обстрел недалеко от Багдада.

В результате обстрела пострадали четыре человека, в том числе Титоренко. Сам посол в тот же день обвинил в обстреле американцев. По его словам, "огонь велся американцами преднамеренно".

Спустя два месяца после инцидента Путин наградил Титоренко и еще трех сотрудников посольства орденом мужества "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга" в Ираке.

В декабре 2003 года Титоренко перевели на должность посла России в Алжире, которую он занимал до начала 2007 года.

В 2006 году американские военные опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия через Титоренко снабжала иракское правительство Саддама Хусейна разведданными о наступлении американцев на Багдад. В Москве обвинения назвали необоснованными.

В 2007 году Титоренко стал заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России. Он занимал этот пост более двух лет, пока в ноябре 2009 года Путин не назначил его послом России в Катаре.

В ноябре 2011 года в аэропорту Дохи катарские таможенники попытались отобрать у Титоренко и нескольких других сотрудников российской дипмиссии дипломатическую почту, в процессе применив физическую силу. В результате инцидента Титоренко и два сотрудника посольства, пытавшиеся ему помочь, получили телесные повреждения.

После этого российский МИД направил посольству Катара в Москве ноту протеста и потребовал наказать виновных в нападении на посла. Москва также объявила о понижении уровня дипотношений с Дохой. В марте 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент должность президента России, освободил Титоренко от должности посла России в Катаре.

Сергей Лобанов, возглавлявший российскую дипмиссию в ЦАР до назначения Титоренко, занимал пост посла России в республике с 2011 года.

В конце 2017 года Россия с санкции ООН поставила в ЦАР партию оружия. Также российская сторона легально отправила в Центральноафриканскую республику более ста военных инструкторов.

После этого в западной прессе стали появляться статьи о том, что помимо этих инструкторов в страну приехали и российские наемники из так называемого "ЧВК Вагнера". В России отправку наемников в ЦАР отрицают.

В июле 2018 года в ЦАР убили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали там фильм о деятельности "ЧВК Вагнера" для "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского.

По официальной версии, они могли стать жертвами вооруженного ограбления. В то же время в неофициальном расследовании, проведенном по заказу Ходорковского, утверждается, что за журналистами следили местные жандармы, которые, в свою очередь, могли быть связаны с российскими наемниками.

В Следственном комитете России эту версию принять отказались, заявив, что цель публикации - "оправдать просчеты организаторов опасной поездки". В ведомстве отметили, что ЦАР "входит в десятку наиболее опасных стран в мире".