Британский парламент отверг соглашение с ЕС о "брексите"

Британский парламент отклонил предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение о выходе Британии из Евросоюза.

Соглашение поддержали 202 парламентария, против высказались 432. Такой результат - крупнейшее поражение британского премьера в парламенте за последние 100 лет.

Теперь Тереза Мэй должна представить план "Б" по "брекситу" в течение трех рабочих дней.

Изначально голосование по соглашению должно было пройти в декабре, однако было перенесено, когда стало понятно, что парламентарии не готовы поддержать документ.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже внес в парламент предложение о вотуме недоверия правительству; этот вопрос будет обсуждаться в среду.

Сама Тереза Мэй заявила, что по-прежнему нацелена на выход Британии из ЕС, несмотря на результаты голосования.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего должен начаться переходный период до декабря 2021 года.