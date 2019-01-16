Видеохостинг YouTube запретил опасные для жизни пранки и игры

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время получили распространение случаи подражания героине фильма "Птичий короб", которая ходит с завязанными глазами

Видеохостинг YouTube ввел запрет на размещение видеозаписей с опасными для жизни и здоровья или травмирующими психику розыгрышами, челленджами, трюками и играми.

Решение было принято в связи с растущей популярностью различных игр и флешмобов, участники которых должны выполнять небезопасные задания. Эти действия уже привели к смерти нескольких человек, другие получили увечья.

Принадлежащий компании Google видеохостинг заявил, что выступает против подобного контента.

Особое внимание YouTube обращает на задания в Tide Pod Сhallenge и Fire Challenge. В первом случае пользователи прокусывали капсулы с жидкостью для стирки белья, во втором - пытались ненадолго поджечь себя.

"Наши правила запрещают контент, поощряющий опасное поведение, которое может нанести серьезный ущерб здоровью", - подчеркивает компания.

Среди прочего, отныне запрещены пранки, цель которых - убедить жертву розыгрыша в том, что она находится в опасности, хотя на самом деле это не так.

При этом на сайте видеохостинга говорится, что на YouTube размещено огромное количество смешных видео с розыгрышами, которые очень любят зрители.

Однако политика YouTube всегда заключалась в том, чтобы смешные видео не пересекали черту, за которой они становятся опасными, добавляет компания.

YouTube дала пользователям два месяца, чтобы изменить контент в соответствии с новыми правилами, однако эксперты отмечают, что соблюдать их будет непросто, поскольку зачастую бывает сложно определить, какие из них действительно могут нанести вред, а какие нет.

Психологические травмы

YouTube также заявляет, что не позволит публиковать розыгрыши, которые могут привести к эмоциональному расстройству детей и вызвать психологическую травму.

Компания говорит, что тесно сотрудничает с детскими психологами для того, чтобы определить, что именно может вызвать психологическую травму у детей.

YouTube не опубликовала полный список подобных запрещенных пранков, но приводит пример розыгрыша, в котором ребенка убеждают, что его родители умерли.

За последнее время был целый ряд сообщений о пранках и трюках, которые в лучшем случае были неблагоразумными, а часто - смертельно опасными.

В мае 20-летняя Монализа Перес из штата Миннесота была приговорена к шести месяцам заключения после того, как она случайно застрелила своего приятеля Педро Руиза.

Пара решила снять видеролик, на котором Перес стреляет в Руиза из пистолета через толстую книгу, посчитав, что она остановит пулю. В итоге пуля пробила книгу и попала Руизу в грудь. Ранение оказалось смертельным.

С помощью этого видеоролика пара хотела повысить популярность своего канала на YouTube и привлечь больше подписчиков.

В начале января 2019 года полиция американского штата Юта призывала жителей не водить автомобиль с завязанными глазами, после того как в интернете распространилась игра, основанная на популярном фильме ужасов "Птичий короб".

В этой картине героиня Сандры Буллок ходит с повязкой на глазах, дабы не увидеть духов, один вид которых вынуждает людей совершить самоубийство.

В рамках флешмоба 17-летняя девушка в городе Лейтон вела автомобиль с завязанными глазами, выехала на полосу встречного движения и врезалась в другой автомобиль. В результате никто не пострадал.

В понедельник полиция Уэльса начала расследование по поводу видеозаписи на YouTube, на которой британский пранкер идет по железнодорожному полотну с завязанными глазами, не обращая внимания на стук колес приближающегося поезда.