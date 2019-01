View this post on Instagram

[ОБНОВЛЯЕТСЯ] СРОЧНЫЕ НОВОСТИ. В Кингисеппе прогремел мощнейший взрыв на заводе «Полипласт». "Дыма много и пожарки и скорые туда едут", - сообщил очевидец. Взрывной волной выбило окна в километре от эпицентра взрыва. ⠀⠀ UPD: На 12-20 известно о двоих пострадавших ⠀⠀ UPD2: По предварительным данным, на предприятии произошёл взрыв бочки с горюче-смазочные материалами. ⠀⠀ ⠀⠀ 🎥 соцсети #петербург#врыв #санктпетербург #кингисепп