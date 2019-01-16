Путин потребовал расселить дом в Магнитогорске, где взорвался газ

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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить весь пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно - но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент поручил Дубровскому как можно быстрее проработать наиболее удобные варианты расселение дома. "Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше 1 млрд - 1,3 млрд рублей, по предварительным подсчетам", - отметил президент.

Борис Дубровский позднее заявил, что для расселения дома, скорее всего, понадобится год.

"До конца квартала мы демонтируем 7 и 8 подъезд, потом проведем экспертизу. Очевидно, что экспертиза даст некое техническое понимание, сколько у нас будет времени для того, чтобы мы могли людей переселить в плановом порядке", - сказал он.Ранее губернатор говорил о том, что частично обрушившийся дом в Магнитогорске сносить не планируют, потому что экспертиза подтвердила безопасность проживания в уцелевших подъездах.

На сайте change.org Алексей Соколов, у которого во взорвавшемся жилом доме в Магнитогорске живет мать, создал петицию с просьбой расселить дом. В петиции говорится, что жители уцелевших подъездов жалуются на трещины в стенах.

Губернатор, комментируя петицию, заявил тогда: "Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях" (его слова привела пресс-служба в мессенджере Telegram).

Также в официальном Telegram-канале губернатора сообщалось, что будут снесены два подъезда этого дома. "Седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу", - такое сообщение появилось 6 января.

Всего в доме 164 по проспекту Карла Маркса 12 подъездов.

Взрыв в жилом в доме в Магнитогорске произошел днем 31 декабря. По официальным данным, в одной из квартир взорвался бытовой газ. В результате обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.

Всего за 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.