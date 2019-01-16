В Кремле пожаловались на ненависть к чиновникам. А что думают они сами?

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В Кремле пожаловались на нетерпимое отношение граждан к госслужащим. До этого стало известно, что более половины россиян хотят отставки правительства. Русская служба Би-би-си узнала, что по этому поводу думают сами чиновники.

О недовольстве большинства россиян действиями министров в начале недели сообщил "Левада-центр". Согласно проведенному им опросу, 53% граждан хотели бы, чтобы правительство ушло в отставку. Об отсутствии каких-либо претензий к кабинету заявили только 7% опрошенных.

А последний опрос фонда "Общественное мнение" в конце прошлого года показал, что 38% россиян "безусловно не доверяли" премьеру Дмитрию Медведеву, а 52% заявляли, что он "плохо" работает на своем посту.

Не негативное отношение россиян к чиновникам в целом в среду обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В обществе отношение к ним [чиновникам] такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край", - пожаловался Песков.

Корреспонденты Би-би-си на Гайдаровском форуме спросили у чиновников, что они думают об отношении россиян к госслужащим.

"Встретимся через год"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сам бывший член российского правительства, предложил дать новому кабинету министров шанс.

"Нужно дождаться первых результатов работы", - объяснял он. Что можно будет считать первыми результатами, Кудрин не уточнил, но предложил подождать до следующего года.

Глава Счетной палаты даже сослался на слова "Германа Оскаровича Силуанова" (очевидно, имея в виду первого вице-премьера, Антона Силуанова), который тоже предложил "встретиться через год", чтобы обсудить итоги работы.

Вице-премьер Виталий Мутко, который с прошлого года курирует сферу строительства и региональное развитие, прокомментировал опрос "Левада-центра" словами "значит, нам надо работать".

"Мы должны ориентироваться на мнение людей. [Раз такие результаты], значит, мы мало людям объясняем, мало участвуем", - сказал он.

Кроме того, по словам Мутко, "люди должны видеть результат". Правда, он тоже призвал подождать: новые национальные проекты сформулировали только в прошлом мае.

Признал Мутко и тот факт, что негативная реакция общества к работе правительства отчасти связана с непопулярными решениями - повышением пенсионного возраста и увеличением НДС. При этом ненависти со стороны граждан, как Дмитрий Песков, Мутко не ощущает: "Просто нужно общаться и не прятаться".

"Издержки производства"

Ранее и первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью "Коммерсанту" тоже упомянул пенсионную реформу. По его словам, он не ожидал, что процесс ее обсуждения в обществе "будет проходить так сложно". "Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось", - сказал Силуанов.

Сейчас региональные власти пытаются "даже в ущерб себе, своей психике иногда" идти и слушать людей, признает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Я чувствую, конечно, [ненависть]. Но это издержки производства. Я из другой сферы, из депутатской. На сегодняшний день успех многих начинаний связан с тем, что мы сейчас повернули административную машину к людям", - сказал Клычков.

Полностью избежать недовольства никогда не удается, отметил губернатор. Чтобы снизить его, нужно перестраиваться.

"Чиновника, сидящего в машине с мигалкой, абсолютно закрытого за дверью своего кабинета, точно любить не будут", - признает губернатор.

Правообладатель иллюстрации TASS/Alexander Nikolaev Image caption Губернатор Орловской области Андрей Клычков считает, что чиновника, сидящего в машине с мигалкой, никто любить не будет

На этих слова Клычков достал из кармана айфон, открыл "Инстаграм" и стал демонстрировать корреспонденту Би-би-си, как он общается с населением своей области. "Вот жители пишут, искрит проводка - отправляю мэру", - показал Клычков.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в беседе с Би-би-си также пожаловался на плохое отношение населения к чиновникам.

"К чиновникам всегда есть недоверие. Он нормально к человеку относится, верит. Как только ты говоришь, что это чиновник, то сразу недоверие появляется. Это, конечно, штамп сознания. Это определенный стереотип", - считает Азаров. Причем, по его мнению, и 100 лет назад отношение к чиновникам было таким же.

Менять его Азаров собирается, как и его орловский коллега, через общение с людьми. "Надо честно и открыто рассказывать о своих планах и позициях", - говорит он.

Однако Азаров хочет делать это не только самостоятельно, но и привлекать представителей общественных организаций, к которым, по его мнению, больше доверия.

"Элита нашего общества"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тоже признался, что чувствует неприязнь по отношению к чиновникам. По его словам, в обществе сложилось "очень предвзятое" отношение к чиновникам, хотя они "по большому счету одна из лучших частей нашего общества, элита нашего общества".

"Большинство из них работает за достаточно невысокую заработную плату по сравнению с менеджерами частных или государственных компаний. Очень часто выполняют должностные обязанности вопреки трудовому законодательству, значительно больше, чем полагается, в том числе по субботам и воскресеньям", - перечисляет Морозов.

В том, что к чиновникам плохо относятся, виноваты и СМИ, считает губернатор. "Вы, журналисты, достаточно много показываете хороших интересных репортажей о строителях, учителях или врачах. О чиновниках вы обычно говорите, что тут они что-то не сделали, здесь что-то не сделали, такие-сякие", - возмущается Морозов.

Чтобы исправить это, в области учреждено большое агентство по созданию человеческого капитала, сказал Морозов Би-би-си. В агентстве "мы во главу угла поставили, в том числе, вопрос о социализации и реабилитации чиновников", - добавил он.

Глава минэкономразвития Максим Орешкин на вопрос о том, как в правительстве встретили результаты опроса "Левада-центра", лишь улыбнулся. А на просьбу рассказать о том, не расстроило ли его лично недовольство россиян, с облегчением ответил "Сейчас лифт придет". После чего сел в этот лифт и немедленно уехал.