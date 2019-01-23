Как в Давосе пытались убедить вкладывать деньги в Россию. И что из этого вышло

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На "русской" сессии Всемирного экономического форума глава РФПИ Кирилл Дмитриев пытался убедить инвесторов вкладывать деньги в страну, а бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказывал, за что в России сажают бизнесменов.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году стартовал 22 января. Сегодня в рамках форума прошла единственная сессия, посвященная России. Называлась она "сохранение конкурентоспособности России".

Главная цель для России в Давосе в этом году - представить инвесторам стратегию того, как вкладывать деньги в страну и ее национальные проекты, заявил в ходе сессии Кирилл Дмитриев.

Он объяснял, что "Россия хочет мира" и партнерства с другими странами, в том числе и США. А причина напряженных отношений России и Запада, по его мнению, заключается в том, что национальные интересы России просто неправильно понимают на Западе.

"Национальные интересы страны - не в захвате других территорий, а в построении эффективной экономики и партнерских отношений", - объяснил Дмитриев.

На этой же сессии министр экономического развития Максим Орешкин, возглавляющий российскую делегацию, почти каждое свое выступление заканчивал советом американцам заниматься своими проблемами, а не Россией.

Орешкин связал проблемы во взаимоотношениях России с США и Европой с "окончанием суперцикла экономической политики" на Западе, в результате чего там обострились проблемы с неравенством доходов, здравоохранением и прочим.

В результате политики ищут внешнего врага, убеждал аудиторию Орешкин. Именно таким внешним врагом для них стала Россия, уверен российский министр.

"Мы пытаемся вести политику, от которой бы выиграли бы все россияне", - заверил присутствующих Орешкин. По его словам, правительство решает текущие проблемы и пытается поднять инвестиционный климат на новый уровень. А вот в США вся политическая система, повторял министр, устроена так, что вместо решения реальных социально-экономических проблем политики пытаются найти внешнего врага.

У бизнес-омбудсмена Бориса Титова была своя повестка на сессии. Он заверил, что малый бизнес и реальная экономика не страдают от санкций, а больше зависят от внутренних проблем российской политики.

"У нас все еще есть проблемы с бизнес-климатом, проблемы с бюрократией и коррупцией, незаконным преследованием бизнесменов", - объяснял Титов.

По его словам, сейчас власти нашли способ их решить и делают первые шаги. "У нас стало меньше людей, которые в тюрьмах ждут решения суда", - обрадовал присутствующих иностранцев Титов.

Редактор агентства "Рейтер" Александра Галлони попросила Титова пояснить, за что сажают бизнесменов. Человек начал бизнес, бизнес вырос и кто-то решил, что его хочет, коротко пояснил Титов.

Затем он оговорился, что иностранные бизнесмены все же редко жалуются на такое давление, а риски ведения бизнеса в России меньше, чем в Индии, Бразилии, Южной Африке и даже Китае.

Россия после Путина

В конце сессии ведущая спросила у участников, можно ли уже думать о том, какой будет Россия после Путина.

"Нужно думать о том, какой будет Россия после всех нас, а не после Путина. Например, после меня", - сказал Орешкин под смех зала.

Министр, которому 36 лет, уточнил, что он "немного моложе" 66-летнего президента. Орешкин добавил, что нужно думать о том, какая Россия будет в 2050 году, в 2100 году, и что нужно делать "сегодня, чтобы страна была лучше в будущем".

Титов напомнил, что он тоже был кандидатом на пост президента страны и получил на последних выборах 1%. Это вызвало смех в зале. Он предложил подумать сейчас о том, как избавиться от зависимости от цен на нефть и построить в стране средний класс.

Сложный форум

Форуму в Давосе в этом году предшествовала настоящая драма. Троим постоянным участникам с российской стороны - главе ВТБ Андрею Костину и бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу - организаторы форума отказали в участии. Причина - все трое находятся под американскими санкциями.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний могут и вовсе не поехать в Давос на форум. А Росконгресс заявил, что прекратил подготовку проекта "Русский дом" - официальной российской резиденции на форуме.

Затем Дерипаске, Вексельбергу и Костину организаторы форума все же разрешили приехать в Давос, но с условием, что они будут там работать в рамках "санкционного режима" - не будут взаимодействовать с гражданами США, не будут проводить платежи через американские банки и так далее.

В итоге российская делегация все же отправилась на форум. Ожидалось, что в ее составе будут в том числе Вексельберг, Костин и Дерипаска, а возглавит ее министр экономического развития России Максим Орешкин.

До сих пор во главе делегации стояли чиновники как минимум в ранге вице-премьеров. Кроме того, в 2009 году главой делегации был Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера, затем несколько раз делегацию возглавлял Дмитрий Медведев, в том числе в ранге президента.

Источник агентства РИА Новости в правительстве объяснял, что выбор пал на Орешкина из-за "общего отношения и позиции организаторов форума по участию россиян". Руководство кабмина сейчас сосредоточено на работе внутри страны, уточнял источник агентства.

Правообладатель иллюстрации ZEUS/Zuma Image caption Российская делегация планировала представить инвесторам стратегию инвестиций в нацпроекты

Вторым представителем правительства в делегации должен был стать министр энергетики Александр Новак, однако он не поехал.

Андрей Костин работает по своей программе: он сфокусируется на встречах с представителями Китая, Индии и стран Персидского Залива, сообщил банкир в интервью Bloomberg TV.

Виктор Вексельберг в основном также сфокусируется на личных встречах, сообщил Би-би-си источник, близкий к бизнесмену.

Олег Дерипаска за день до открытия форума написал в "Инстаграм", что вместо Давоса уехал на Байкал на рыбалку.

Чем удивит "Русский дом"

Помимо основной программы форума своя программа есть у "Русского дома". К примеру, в средлу, 23 января, на площадке дома состоится закрытая встреча членов консультативного совета по иностранным инвестициям, а затем будут дискутировать на тему"Экономика России - шаг вперед".

Вечером в "Русском доме" всех желающих ждет церемония вручения премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности. Ее инициировало правительство Москвы.

"Ведущим выступит писатель, создатель популярных беспринципных чтений Александр Цыпкин, который также прочитает свои произведения в своей уникальной манере исполнения", - говорится на сайте "Русского дома".