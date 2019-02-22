Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Александр Дюков с 2008 года возглавляет совет директоров "Зенита"

Новым президентом Российского футбольного союза на заседании конференции избран глава совета директоров петербургского "Зенита", гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков. Других кандидатов на выборах не было, Дюкова выдвинули 63 организации, входящие в союз.

Кандидатуру Дюкова утвердили единогласно. В конференции приняли участие 146 делегатов, передает корреспондент РБК.

Предыдущий президент РФС Виталий Мутко из-за допингового скандала приостановил свою деятельность на посту в 2017 году, а в декабре 2018 года окончательно ушел в отставку. В этот период РФС в статусе временно исполняющих обязанности президента последовательно возглавляли футбольные функционеры Александр Алаев и Сергей Прядкин.

В декабре сообщалось о возможном выдвижении на пост президента РФС вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР). В январе он заявил, что участвовать в выборах не будет и хочет сосредоточиться на работе в исполкоме РФС, в состав которого входит с 2015 года.

Кроме того, о желании участвовать в выборах заявлял бывший министр спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин. На прошлой неделе он сообщил агентству РИА Новости, что его кандидатуру не зарегистрировали из-за ошибки в документах.

Зачем нужен РФС?

Российский футбольный союз был образован в 1992 году и стал правопреемником Федерации футбола СССР. Он был признан ФИФА и УЕФА единственным институтом, ответственным за развитие футбола в России.

При этом РФС не работает на территории Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, так как это сделало бы невозможным взаимодействие союза с международными структурами.

Под эгидой РФС проходят все профессиональные и любительские соревнования по футболу среди мужчин и женщин. Союз осуществляет лицензирование футбольных клубов и тренеров, а также сертификацию стадионов.

РФС также отвечает за содержание и подготовку сборных различных уровней. Отчет о деятельности союза за 2018 год еще не опубликован, но в 2017 году доходы организации составили 3,3 млрд рублей, а расходы - 2,9 млрд рублей.

Президент РФС избирается на четыре года, однако общий срок его полномочий не может превышать 12 лет.

Кто такой Александр Дюков?

Александр Дюков родился в Ленинграде в 1967 году. В 1991 году он окончил Ленинградский кораблестроительный институт.

В 1990-х годах Дюков работал гендиректором ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". В 2003-2006 возглавлял нефтехимический холдинг "Сибур".

В 2006 году Дюков стал президентом "Газпром нефти", а в 2008 году стал председателем правления и генеральным директором компании. Газета "Коммерсант" в 2006 году называла его креатурой Алексея Миллера, главы "Газпрома".

С 2008 по 2017 годы Дюков был председателем совета директоров и президентом петербургского "Зенита", контрольный пакет акций которого "Газпром" приобрел в 2005 году. Сейчас он продолжает возглавлять совет директоров клуба, но обещал покинуть его в случае избрания главой РФС.

При Дюкове "Зенит" четырежды выиграл чемпионат России, дважды - кубок. В 2008 году "Зенит" стал вторым российским клубом, выигравшим Кубок УЕФА, и первым - Суперкубок УЕФА.

Дюков неоднократно высказывался за смягчение лимита на легионеров (сейчас в матчах российской премьер-лиги на поле в составе одной команды не могут выходить одновременно более шести иностранцев).

"Лимит отчасти устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определенная польза для сборной", - говорил он ранее в феврале.

Почему ушел Мутко?

В декабре 2018 года РФС сообщил, что вице-премьер Виталий Мутко принял решение сложить с себя полномочия президента организации. За год до этого Мутко объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза из-за судебных разбирательств вокруг допинг-скандала с участием России.

Виталий Мутко руководил РФС с 2015 года, а также в 2005-2009 годах.

По данным СМИ, уход Мутко был связан со скандалом, в центре которого он оказался после публикации в 2016 году доклада о масштабной системе применения допинга в российском спорте.

В основу доклада легли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В мае 2018 года Мутко, который в новом правительстве стал вице-премьером по вопросам строительства и регионального развития, заявил, что вскоре может окончательно уйти из РФС.