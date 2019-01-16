Десятки погибших, британский спецназ: что известно о нападении на отель в Кении

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В столице Кении Найроби в среду завершилась операция против боевиков, атаковавших пятизвездочный отель Dusit. При нападении погибли не менее 14 человек. Все боевики убиты. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о происшествии.

Как произошло нападение

Днем во вторник нападавшие прибыли к гостиничному комплексу на автомобиле и обстреляли охрану. На парковке отеля они привели в действие взрывные устройства и прорвались в фойе, где, по данным кенийской полиции, один из них совершил самоподрыв.

Сразу после начала атаки военные начали эвакуацию находящихся внутри людей, однако многим выбраться не удалось.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как огонь ведут не менее четырех тяжеловооруженных мужчин. По неподтвержденным данным, они посещали гостиничный комплекс несколькими днями ранее.

Поздно вечером во вторник министр внутренних дел Кении сообщил, что здания гостиничного комплекса очищены от боевиков, но вскоре после этого оттуда вновь послышались выстрелы. Звуки перестрелки были слышны до семи часов утра среды.

В первой половине дня в среду из зданий начали выводить людей, оказавшихся там в момент нападения. Во время осады комплекса силами безопасности людям пришлось прятаться от боевиков, забаррикадировавшись в помещениях.

По данным Би-би-си, в операции по освобождению отеля принимал участие как минимум один боец элитного британского спецназа SAS.

Что известно о нападавших

Ответственность за нападение взяла сомалийская исламистская группировка "Аш-Шабаб", запрещенная в России и многих других странах. Власти Кении рассматривают случившееся как теракт.

"Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с террористической организацией "Аль-Каида" (тоже запрещена в России), ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и совершает нападения в других странах Восточной Африки.

Кения участвует в миротворческой операции африканских стран, оказывая поддержку правительству Сомали в борьбе с группировкой.

В сентябре 2013 года боевики "Аш-Шабаб" группировки атаковали торговый центр Westgate в Найроби. Тогда погибли 67 человек. Осада торгового центра длилась 80 часов.

Два года спустя боевики группировки напали на университет в кенийском городе Гарисса, убив около 150 человек.

Сколько людей погибло

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Найроби продолжается опознание погибших при нападении

Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что подтверждена смерть 14 гражданских лиц, более 700 человек были эвакуированы службами безопасности. В то же время Кенийский красный крест сообщает о 24 погибших.

Известно, что среди погибших - Люк Поттер, у которого было британское и южноафриканское гражданства, а также гражданин США Джейсон Сплиндер. Еще один британец был ранен.

Поттер был директором африканских программ благотворительной организации Gatsby Charitable Foundation. Сплиндер возглавлял консалтинговую компанию, которая специализируется на развивающихся рынках.

В Найроби продолжается опознание погибших.