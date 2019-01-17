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Почти половина россиян (45%) испытывают стыд в связи с распадом СССР, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром". При этом за последний год этот показатель увеличился на 12%.

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2018 года. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Чего вы стыдитесь, что вызывает у вас чувство стыда и огорчения, когда обращаетесь к российской истории ХХ столетия?"

Ответ "разрушение СССР" оказался вторым по популярности. Больше россияне стыдятся только "вечной бедности и неустроенности", в которой живет "великий народ, богатая страна" (61%).

Кроме того, опрошенные сообщили, что испытывают чувство стыда и огорчения из-за грубости нравов, хамства и неуважения людей друг к другу (37%), отставания России от Запада (24%), результатов перестройки (24%), а также репрессий и террора 1920-1950-х годов (21%).

У 9% россиян, согласно данным опроса, вызывает чувство стыда приход к власти Владимира Путина. Данные "Левада-центра" свидетельствуют о том, что год назад этого стыдились 3% россиян. Также за год с 4% до 9% выросло число тех, кого огорчает "стремление [России] силой навязать свой строй другим странам и народам".

Чувство гордости, согласно данным опроса, у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне (87%), ведущая роль страны в освоении космоса (50%), присоединение Крыма* (45%), русская литература (40%) и достижения отечественной науки (37%).

Большинство опрошенных (75%) считают, что Россия является великой державой, а 88% респондентов убеждены, что страна должна сохранить за собой эту роль. Еще 62% респондентов сказали, что русские - это великий народ, имеющий особое значение в истории.

Если чувство стыда у россиян концентрируется преимущественно вокруг настоящего, то чувство гордости, как правило, обращено к события прошлого, отмечается в исследовании.

Сожаления о распаде СССР

Как отмечают социологи "Левада-центра", начиная с 2000 года, "возвращение России статуса великой и уважаемой державы всегда было главным ожиданием от президента". При этом в уровне поддержки этого представления сожалеющие о распаде СССР не отличаются от тех, кому такие ностальгические настроения не свойственны.

"Получается, что сожаления о распаде СССР не привязаны исключительно к сожалениям о потере "великой державы", а, вероятно, имеют другую социальную природу (по данным других исследований, скорее, как запрос на социальную справедливость и гарантии со стороны государства)", - считают социологи.

Данные опроса, проведенного "Левада-центром" в ноябре прошлого года, показали, что число сожалеющих о распаде Советского Союза россиян достигло максимума более чем за 10 лет.

Доля тех, кто хотел бы избежать развала СССР, составила 66%, при этом 60% высказали уверенность в том, что распада можно было избежать, что также стало максимальным показателем за 13 лет.

Основными причинами, по которым россияне хотели бы вернуть СССР, были названы разрушение единой экономической системы (54%), потеря людьми чувства принадлежности к великой державе (36%), а также возрастание взаимного недоверия и ожесточенности (34%). Еще 26% респондентов отметили, что распад СССР привел к разрушению связей с родственниками и друзьями.

Президент России Владимир Путин ранее называл распад СССР "безусловной" и "очевидной" трагедией", а в 2005 году в послании Федеральному собранию охарактеризовал это событие как "крупнейшую геополитическую катастрофу века".

В марте 2018 года, за две недели до президентских выборов, Путин, отвечая на вопрос, какое событие, которое уже произошло в России, ему хотелось бы изменить, сказал: "Развал Советского Союза".

*Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Подавляющее число стран-членов ООН считают его украинской территорией.