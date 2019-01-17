Дерипаска подал в суд на Зюганова. Тот назвал его бизнес "аферой"

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Российский миллиардер Олег Дерипаска подал в Тверской районный суд Москвы иск против лидера КПРФ Геннадия Зюганова на сумму в 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представитель бизнесмена подтвердил Би-би-си, что поводом для обращения в суд стали высказывания Зюганова на заседании Госдумы 9 января, когда он назвал бизнес Дерипаски "аферой и преступлением". 13 января это заявление появилось в официальном телеграм-канале Зюганова.

"Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании "Русал", так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию", - говорится в заявлении представителя Дерипаски.

"Высказывание Геннадия Зюганова о причастности Олега Дерипаски к "афере" мы считаем оскорбительным и недопустимым и будем отстаивать свою позицию в правовом поле", - пояснил представитель.

Высказывание Зюганова "представляет собой голословное обвинение Олега Владимировича Дерипаска в совершении преступлений", цитирует судебный иск издание РБК.

Сам Зюганов сообщил РБК, что готов к судебному процессу. "Я судов не боюсь. Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся, - сказал он.

На заседании парламента Зюганов сказал: "Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски - крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности".

19 декабря минфин США объявил, что готов исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку российский миллиардер выполняет его требования о снижении доли в этих компаниях. Сам бизнесмен останется под санкциями.

Сейчас демократы пытаются заблокировать это решение, но пока им не удалось сохранить в силе санкции в отношении компаний Дерипаски. Накануне республиканское большинство в сенате США поддержали план минфина. За резолюцию, осуждающую освобождение компаний, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против.

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко объяснил внимание Зюганова к компаниям Дерипаски тем, что "сейчас то, что строил советский народ, прихвачено в одни руки и де-факто, в условиях санкций, передано американским подельникам".

Необходимо "принципиально озадачить государство тем, чтобы взять отрасль обратно под контроль", сказал Ющенко Би-би-си. Иск Дерипаски он назвал "дополнительной рекламой компартии": "Потому что точку зрения Геннадия Андреевича разделяют 90% населения".

Зюганов после Рыбки

В июле суд в городе Усть-Лабинск удовлетворил иск Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и ее секс-тренеру Александру Кириллову (Алексу Лесли).

Иск был связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором помимо самой Вашукевич упоминались Дерипаска и российский вице-премьер Сергей Приходько.

В расследовании рассказывалось об отдыхе у берегов Норвегии на яхте, на которой находились люди, похожие на Дерипаску и Приходько, а также Настя Рыбка.

В итоге суд взыскал с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей и обязал их удалить видеоролики и фотографии с Дерипаской, а также прочую информацию о нем, которую Вашукевич выкладывала в соцсети, а Навальный использовал в своем расследовании.

По мнению истца, ответчики "в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни".

Вашукевич, Кириллов и еще пять россиян и белорусов днем в четверг были депортированы из Таиланда и вылетели в Москву регулярным авиарейсом. 15 января они признали свою вину в суде по делу о "секс-тренингах" и получили условные сроки.