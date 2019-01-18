Прокуратура хочет лишить дипломов 500 российских авиатехников

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Транспортная прокуратура в Челябинской области требует запретить Троицкому авиационному техническому колледжу готовить авиатехников и признать его деятельность незаконной с 2016 года. Фактически это грозит отзывом дипломов у выпускников этого училища за три года.

Иск к колледжу, который является филиалом Московского государственного технического университета гражданской авиации, Карталинская транспортная прокуратура подала в июле 2018 года.

Судебное разбирательство в Троицком городском суде Челябинской области было назначено только в начале октября. Три судебных заседания по нему не состоялись, следующее назначено на 2 февраля.

Прокуратура просит признать незаконной деятельность авиатехнического колледжа с 30 июня 2016 года, а также запретить ему готовить авиационных техников впредь.

30 июня 2016 года вступили в силу новые Федеральные авиационные правила, по которым у авиационных учебных заведений должен быть сертификат авиационного учебного центра (АУЦ).

Как говорится в исковом заявлении, с которым ознакомилось Би-би-си, отсутствие такого сертификата у училища и стало главной претензией прокуратуры.

Прокуратура считает, что, поскольку в колледже ведется подготовка авиационных техников, а те включены в официальный перечень авиационных специалистов, то значит на это учебное заведение распространяется требование иметь такой сертификат.

Официальный перечень авиационных специалистов действительно включает в себя авиационных техников, обслуживающих воздушные суда, а описание этой специальности содержится в 52-й статье Воздушного кодекса Российской Федерации.

Сертификат авиационного учебного центра есть у головной организации - МГТУ ГА, но колледж, будучи филиалом, его не имеет.

Судя по информации на его официальном сайте, у колледжа помимо обычной аккредитации Рособрнадзора есть бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) на профессиональное образование.

В частности, лицензии есть на программы "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" и "Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", по которым он готовит "техников" и "старших техников".

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/tass Image caption Иск затрагивает три выпуска - всего 545 человек

В иске отмечается, что в 2016 году в колледже были выданы дипломы 135 курсантам, которые прошли обучение по базовой программе "техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей". Еще 24 выпускника обучались по такой же, но углубленной программе, а еще 34 выпускника освоили программу "Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов".

В 2017 году, говорится в исковом заявлении, по этим программам были выпущены 109, 10 и 32 специалиста соответственно, а в 2018 году - 157, 14 и 30 специалистов.

Общее число выпускников колледжа, которых затронет признание его деятельности незаконной, составляет, соответственно, 545 человек.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в Росавиацию и МГТУ ГА, но не получила ответов на момент подготовки материала.

Дела о лицензиях пилотов

В России уже были похожие дела. К примеру, в середине января в Центральном районном суде Челябинска прошли четыре заседания по искам городской транспортной прокуратуры к Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ), передает интернет-издание URA.ru.

Третьим лицом в этих делах выступает Челябинское летное училище гражданской авиации (ЧЛУГА), которое готовило пилотов гражданской авиации совместно с ЮУрГУ. ЧЛУГА является единственным частным авиационным учебным заведением.

В случае, если прокуратура выиграет эти иски, то лицензий может лишиться 191 пилот.

Осенью 2018 года Росавиация отозвала лицензии у 500 пилотов, 47 из которых были выпускниками ЧЛУГА. Росавиация заявила, что они предоставили недостоверные сведения об обучении в ЧЛУ в документах для получения лицензий.

Всего лицензий лишились около 500 пилотов, среди них 47 - из Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУ). Остальные получили лицензии после окончания других учебных заведений, курсов и самостоятельной подготовки.

Главной претензией к выданным сертификатам у чиновников Росавиации было то, что в дипломе, выданном ЧЛУГА, говорилось о прохождении курса с одним названием, а в приложении к сертификату об окончании училища название у программы было другим.

Пилоты пытались оспорить решение ведомства в суде, но проиграли.

Лицензии от государственных вузов

В октябре 2018 года группа российских пилотов обратилась сразу в несколько российских ведомств, в том числе администрацию президента, ФСБ и генпрокуратуру, с просьбой проверить свидетельства выпускников государственных летных училищ России за 2016-2017 годы.

Они утверждали, что два государственных высших авиационных учебных заведения - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева - работали без надлежащей лицензии в течении нескольких месяцев.

Для Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и его филиалов этот период в жалобе определен с 29 июня 2016 года по 31 мая 2017 года, а для ульяновского с филиалами - до 9 августа того же года.

В том случае проблема также оказалась в том, что документы вузов, по словам авторов обращения, какое-то время не соответствовали Федеральным авиационным правилам.

Как рассказал Би-би-си один из авторов обращения, спустя несколько месяцев прокуратура заявила, что не нашла нарушений, о которых говорили заявители.