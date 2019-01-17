Похороны "вора в законе" в Амурске, часть 2. Дело о клевете

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Следственный комитет России по Хабаровскому краю разместил на своем сайте новость о возбуждении уголовного дела о клевете после публикации видео с похорон криминального авторитета, которые прошли в городе. Спустя несколько часов СКР удалил новость со своего сайта.

По данным сервиса Wayback Machine, 17 января СКР по Хабаровскому краю опубликовал новость о том, в январе в интернете были размещены материалы о похоронах жителя Амурска, в которых якобы содержались "ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов". После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Клевета" и начались следственные действия, сообщал следком. Новость об уголовном деле написали местные СМИ со ссылкой на представителя пресс-службы.

Спустя несколько часов новость стала недоступна на сайте Следственного комитета. Было ли в итоге возбуждено уголовное дело, неизвестно. В отделении СКР по Амурску не смогли ответить на вопрос, почему новость была удалена с сайта и было ли возбуждено дело, и посоветовали обратиться в управление СКР по Хабаровскому краю. Представитель пресс-службы управления не ответил на звонки и сообщения Би-би-си.

Похороны криминального авторитета

10 января в интернете появился видеоролик траурной процессии в Амурске. Местный блогер Виктор Торопцев писал, что на ролике запечатлены похороны местного криминального авторитета Юрия Зарубина по прозвищу Заруба. Торопцев утверждал, что ради траурной процессии власти перекрыли дорожное движение, а на самих похоронах якобы присутствовали начальник местной полиции и городской прокурор.

Фотографий или видеокадров, подтверждающих предположение об участии руководителей правоохранительных органов Амурска в похоронах "вора в законе", блогер не привел.

В прокуратуре и МВД по Хабаровскому краю назвали утверждения Торопцева ложными. В краевом УМВД подтвердили, что в Амурске 8 января был похоронен "неоднократно судимый местный житель", но отметили, что дорожные инспекторы не позволяли процессии перекрывать улицу и выписывали штрафы. В региональной полиции также заявили, что подадут к Торопцеву иск о защите чести и достоинства.

Пропустить Twitter пост , автор: @VictorKvert2008 Новогодний Амурск, Хабаровский край.

Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия c позывным "Заруба". Перекрыли движение в городе, гроб несут близкие «Заруба», прокурор города и начальник УВД.pic.twitter.com/6Sy9XIYaME — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 8 января 2019 г.

Спустя несколько дней Торопцева арестовали на 10 суток за вождение автомобиля без прав. Блогер предположил, что арест связан с его комментариями к видео.

"Сделали репост на моем канале этого видео - траурной процессии, и после этого в основном и начались все проблемы. Дело в том, что мой канал был не первым, кто это зарепостил, а крайним остался я. После этого пошли сначала беседы, потом в прокуратуру вызывали, и потом это все продолжилось", - сказал Торопцев местному телеканалу перед арестом.

Виктор Торопцев - местный оппозиционный блогер, в 2018 году пытался зарегистрироваться на выборах мэра города Амурска. Он записывает видеоблоги с критикой властей и несколько раз выступал на местных акциях протеста.

А есть ли дело?

17 января полиция провела обыск у друга Виктора Торопцева, Михаила Потапенкова, рассказал Русской службе Би-би-си координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников. По его словам, Потапенков оказывал поддержку блогеру Торопцеву во время его задержания и ареста. "Михаил занимался освещением этого дела в соцсетях и оказывал Виктору медийную поддержку. Видимо, есть какие-то интересы у следствия к Михаилу по этому делу", - сказал Прянишников.

По словам правозащитника, Потапенкову сказали, что он является свидетелем по делу о клевете.

"Но мы сейчас не знаем, возбуждено ли дело в отношении Торопцева и просто ли по факту [клеветы], а может, его вообще нет", - сказал Прянишников. По его словам, на повестке в Следственный комитет, которую Потапенков получил после обыска, не был указан номер уголовного дела.