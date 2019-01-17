Трамп объявил о серьезном расширении программы ПРО. Среди угроз - Россия и Китай

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Китай и Россия разрабатывают новое оружие, которое некоторые считают угрозой военному превосходству США

Президент Дональд Трамп представил новую стратегию США в области противоракетной обороны. Среди прочего в ней особо выделяется чрезвычайная угроза, исходящая от Северной Кореи, а также говорится о росте военного потенциала России, Ирана и Китая.

В подготовленном Пентагоном докладе, который представил Дональд Трамп, рассматриваются варианты усиления защиты территории США от удара вражескими ракетами. Особое беспокойство в докладе высказывается по поводу наращивания ракетного потенциала такими странами, как КНДР, Иран, Россия и Китай.

Северная Корея названа в докладе источником постоянной и чрезвычайной угрозы. За семь месяцев до этого Дональд Трамп заявил, что угроза, которая исходила от Пхеньяна, была устранена.

В докладе говорится, что США должны обновить свою программу противоракетной обороны для борьбы с внешними угрозами, что среди прочего подразумевает развитие новых технологий, таких как щит из сенсоров в космосе, для обнаружения и уничтожения приближающихся ракет.

"Мир меняется, а мы будем меняться еще быстрее", - сказал Трамп, представляя доклад. Президент ранее распорядился о создании Шестого военного департамент, чтобы обеспечить, как он выразился, "американское господство в космосе".

Он заявил, что намерен установить защиту от любого вида ракет над каждым американским городом.

"Мы осознаем, что космос станет местом, где будут вестись войны, и космические силы станут ведущей силой. В моем новом бюджете будут выделены средства на защиту от ракет в космосе. Это новая технология. В конечном счете она станет неотъемлемой частью нашей обороны и, конечно, наступательных сил", - сказал президент.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп представил доклад по противоракетной обороне в Пентагоне

Выступая незадолго до публикации доклада, неназванный чиновник Пентагона, как сообщается, заявил, что космос является ключевым элементом в противоракетной обороне.

"Размещенная в космосе система датчиков - сейчас мы изучаем этот вариант в качестве одного из инструментов заблаговременного предупреждения, отслеживания и распознавания ракет при запуске", - сказал чиновник журналистам.

Однако чиновник подчеркнул, что военные только изучают, может ли такая система работать, и никаких решений пока не принято.

Ранее было объявлено о планах размещения наземной системы противоракетной обороны на Аляске. Трамп рассказал, что на территории штата будут установлены 20 систем ПВО.

Новая гонка вооружений?

Корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус

Хотя это все звучит как отголоски амбициозного плана Стратегической оборонной инициативы, также известной как "Звездные войны", новые предложения Пентагона выглядят скромнее.

Тем не менее, согласно этому плану, американская противоракетная оборона будет существенно расширена по сравнению с тем, что есть сейчас.

Цель плана - не только в обеспечении защиты от государств-изгоев вроде Северной Кореи, но и в создании обширной системы защиты в регионах мира, где находятся американские военные и их союзники.

Но есть три фундаментальных вопроса к энтузиазму Трампа в том, что касается расширения систем противоракетной обороны:

1) будут ли функционировать технологии, многие из которых еще не внедрены?

2) Сколько это будет стоить?

3) И самое главное - к каким стратегическим последствиям это приведет?

Россия, а также Китай могут посчитать, что эти планы ослабят их ядерный потенциал, что может привести к новой гонке вооружений.

Доклад вышел через несколько месяцев после того, как экспертная комиссия опубликовала отрезвляющий отчет об оборонной стратегии президента Трампа, в котором утверждалось, что отрыв США в этой области в настоящее время значительно сократился.

В нем говорится, что существуют неотложные проблемы, которые необходимо решить, если Соединенные Штаты хотят предотвратить значительный ущерб своей национальной безопасности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Путин, как сообщается, наблюдал за испытанием гиперзвуковой ракеты в декабре 2018 года

В то время как США недавно сосредоточили свои усилия на сдерживании региональных угроз, таких как Северная Корея и Россия, сами Китай и Россия разрабатывали новое оружие, которое некоторые рассматривают как угрозу военному превосходству США.

Россия, как сообщается, провела испытания гиперзвуковой ракеты. Кроме того, в 2018 году глава разведывательного управления Пентагона заявил конгрессу, что Китай пытается противостоять системе противоракетной обороны путем разработки "все более совершенных боеголовок для баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов".

Предложения по развитию вооружений, фигурирующие в новом докладе, перекликаются с планами США, разработанными в 1980-х годах.

Стратегическая оборонная инициатива, известная как "Звездные войны", планировалась как противоракетный щит для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет.

Президент Рейган объявил об этой концепции в 1983 году, но после окончания холодной войны от нее отказались.