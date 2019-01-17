Российский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Британии из-за неисправностей

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Сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" задержан британским агентством по вопросам судоходства и береговой охраны (МСА) из-за большого количества дефектов.

18 декабря рано утром "Кузьма Минин" сел на мель в бухте Фалмут у берегов Британии. Через несколько часов буксиры сняли судно с мели.

Согласно перечню МСА, который есть в распоряжении Би-би-си, в ходе осмотра судна британские специалисты обнаружили 13 дефектов, шесть из которых признаны серьезными.

В частности, на судне вышел из строя бортовой компас, повреждены спасательные шлюпки, а срок годности другого спасательного оборудования истек. Кроме того, обнаружены повреждения топливных баков, а также нехватка горючего и провизии для экипажа судна из 18 человек, говорится в отчете регулятора.

Судну не разрешено покидать Британию до тех пор, пока дефекты не будет устранены.

В то же время координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов выдвинул другую версию задержания судна.

"По нашим данным, оно было задержано примерно неделю назад. В настоящее время, насколько мне известно, судно находится в Англии, оно арестовано кредиторами за имеющиеся долги судовладельца", - сказал Фишов агентству РИА Новости.

Удочки и фрукты к Рождеству

Экипаж "Кузьмы Минина" из 18 человек остается на борту. Как сообщает британская газета Packet, помочь российским морякам вызвалось объединение моряков порта Фалмут.

Как заявил изданию глава объединения Пенни Филипс, 7 января активисты решили отправить россиянам подарки к православному Рождеству.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российским морякам пришлось провести новогодние праздники на борту судна

"Мы также отправили экипажу четыре новых удочки с наживкой и поплавками, чтобы им было, чем развлечься. Мы организовали доставку на судно свежих овощей, фруктов и молочных продуктов, поскольку их запасы подходят к концу", - рассказал Филипс.

Капитан "Кузьмы Минина" в ответ прислал записку с благодарностью, сообщает издание.

Причиной инцидента с судном моряки называли плохую погоду. Внешний первичный осмотр надводных конструкций судна не выявил серьезных повреждений, утечек топлива также не было зафиксировано.

По информации издания Daily Mirror, "Кузьма Минин" вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее был арестован из-за долгов судовладельца, Мурманского пароходства (в порту судно простояло несколько месяцев).

"Кузьма Минин" - многотоннный сухогруз, зарегистрированный в России и принадлежащий Мурманскому морскому пароходству. Он был построен в 1980 году.